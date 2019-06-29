Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Cari açığa ilaç ihracatçı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari açığa ilaç ihracatçı

Harvard Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü Dante Roscini, cari açığa karşı Türkiye’ye tavsiyede bulundu. Roscini, “Cari açığı düşürmekte Türk ihracatçılarının çok iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Türkiye bence bu alana yatırıma devam edip kendini farklılaştırmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dante Roscini
Dante Roscini

Sabancı Üniversitesi’nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği Center of Excellence in Finance’in (CEF) üçüncü konferansı gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Harvard Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü Dante Roscini, Türkiye’nin cari açık sorununu ihracatı geliştirecek yatırımlarla bitirebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE İYİYE GİDECEK

Konferansın açılışında konuşan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise, finans alanı için verimli bir konferansın düzenlendiğini anlattı. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr Özgür Demirtaş da, İstanbul’un ve Türkiye’nin finans merkezi olmasını istediklerini dile getirerek, “Bundan dolayı elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu. CEF bunlardan biri” dedi. Demirtaş, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinerek, şunları kaydetti: “ABD dünyanın bir numaralı ekonomisi ama sorunlu, İngiliz ekonomisi, Almanya ekonomisi sorunlu. Biz onlara göre daha fazla sorunluyuz, evet, Polyannacılık yapmak istemiyorum ama kendinize şunu sorun 'Son 5 yılda Türkiye’de olan olaylar başka ülkede olsaydı eğer o ülkeye ne olurdu?' Bu soru zor zamanlarda sizi rahatlatsın. Zor zamanlardan geçiyoruz, daha da zorlaşacak, evet, ondan sonra iyileşecek mi? O da evet” diye konuştu.

İHRACATA YATIRIMLA FARKLILAŞMA DÖNEMİ

Harvard Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü Dante Roscini ise, aslında gelişmekte olan piyasaların, ABD ne zaman faiz artırsa veya dolar değer kazansa zarar gördüğünü aktararak, şu anda bu para birimlerinde baskının yavaşladığının görüldüğünü kaydetti. Dünyada artan belirsizliğe değinen Roscini, “Özellikle Çin’den gelen ithalat talebi… Bu büyük ihtimalle ticaret savaşları sebebiyle düşecektir. Pek çok büyümekte olan piyasa ekonomilerini büyütmek için ihracata bağımlılar. Özellikle de Çin’e. Bu özellikle emtia piyasaları açısından ve ara ürünler için bir sorun teşkil edebilir” dedi. Roscini, Türkiye'nin burada bu avantajı kullanıp ve farklılaşabileceğini anlatarak, “Cari açığın ele alınması lazım. Onun düşürmekte Türk ihracatçılarının çok iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Buradaki şirketlerin bir kısmının yönetişimi risk yönetimi başka büyümekte olan piyasalardakinden çok daha iyi. Türkiye bence bu alana (ihracat) yatırım yapmaya devam edip kendini farklılaştırmalı” tepsitini yaptı.

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  • YABANCILAR FAİZE KARŞI ENDİŞELİ
  • ABN AMRO Bank NV Yönetim Kurulu Başkanı Tom de Swan ise aslında büyümekte olan piyasalar için düşük faiz oranlarının bir avantaj olduğunu ancak oynaklığın piyasalarda arttığını, bunun da büyümekte olan piyasaların ihtiyaçlarına uymadığını söyledi. Yatırımcıların faiz oranlarındaki herhangi bir oynamaya endişeli tepki verdiğine işaret eden Swan, Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’deki avantaj aslında Batı Avrupa’dan daha fazla çünkü bizde yaşlanan bir nüfus var sizde genç, iyi eğitimli, güçlü bir nüfus var.”
  • ENFLASYON AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETTE
  • JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Winfried Bischoff, Türkiye’deki faiz oranlarının yüksek olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de faiz oranları düşük değil. Reel faiz oranlarını düşünmekte fayda var. Enflasyon düştükçe ki düşecek bence… Yüksek enflasyon olan ülkelerde enflasyonun düşmesi için halktan da baskı geliyor ve faiz oranları da dolayısıyla düşüyor. Bunda da böyle olacaktır diye düşünüyorum. Bunu tabii ki yabancı para piyasaları vasıtasıyla finanse edecek büyük ihtimalle. Çünkü tasarruf oranları nispeten düşük Türkiye’de” şeklinde konuştu.

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