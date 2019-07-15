Ekonomi Cari açığa milli aşı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari açığa milli aşı

Difteri-tetanos, hepatit-a, hepatit-b, suçiçeği, 5’li karma aşı ve kuduz gibi aşıların üretiminde sona yaklaşan Türkiye, 2023’e kadar tüm bu aşıların yurt içinde üretimini planlıyor. Yalnızca hepatit-a aşısının yerlileşmesiyle, kamu maliyesine 10 yılda 860 milyon TL katkı sağlanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Milli aşıda sona doğru gelindi.
Milli aşıda sona doğru gelindi.

Türkiye sağlık sektöründe gün geçtikçe yerlileşiyor. İlaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda millileşme çalışmaları artıyor.

Şimdiye kadar yerelleşme kapsamına alınan 623 ilaç bulunuyor. Bu ürünlerin yaklaşık maliyeti 3,7 milyar TL. Türkiye, difteri-tetanos, hepatit-a, hepatit-b, suçiçeği, 5’li karma aşı ve kuduz gibi aşıların üretiminde sona yaklaştı. Yalnızca hepatit-a aşısının yerlileşmesiyle, kamu maliyesine katkısı 10 yılda 860 milyon TL olacak.

KENDİ KENDİNE YETECEK

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ithalata bağımlılığı en fazla olan sağlık sektöründe, yerlileşme ve millileşme adımlarını atmaya devam ediyor. İlaç alanında başlatılan yerlileşme ve millileşme çalışmaları tüm sağlık ürünlerine yaygınlaştırılıyor.

Türkiye ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda kendi kendine yetebilen ülke olmayı hedefliyor. Yerlileşme ise ithalatı azaltarak cari açığı düşecek, ilaç sanayimizin kapasite kullanım oranını geliştirecek ve buna bağlı olarak nitelikli iş gücü istihdamını artacak.

35 BİN İSTİHDAM

  • Şimdiye kadar yerelleşme kapsamına alınan 623 ilaç bulunuyor. Bu ürünlerin yaklaşık maliyeti 3,7 milyar TL. Bugün tüketilen her 100 kutu ilacın 80’ini Türkiye'de üretiliyor. Bu doğrultuda ilaçta sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75’lere çıktı. Ülkemizde 255 yerli tesis var ve istihdamda 35 binler seviyesi yakalandı.

5 ÜLKE İLE TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ İMKANI

Yerlileşme ve teknoloji transferi kapsamında Sağlık Bakanlığı, Güney Kore, Bangladeş, Küba, İrlanda ve Endonezya ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ülkelerle karşılıklı ziyaretlerle aşı, ilaç, tıbbi sarf ve cihaz konusunda iş birliği imkânları geliştirilecek.

6 AŞIDA YERLİ ÜRETİM

Difteri-tetanos, hepatit-a, hepatit-b, suçiçeği, 5’li karma aşı ve kuduz gibi aşıların üretiminde sona yaklaşıldı. 2023’e kadar tüm aşıların Türkiye'de üretimi planlanıyor. Yalnızca hepatit-a aşısının yerlileşmesiyle, kamu maliyesine katkısı 10 yılda 860 milyon TL olacak.

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YERLİLEŞME İLE 6 MİLYAR TL KATKI

Tıbbi cihazda Türkiye yüzde 100 dışa bağımlı. Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılacak, kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak.

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