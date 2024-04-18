Cari açık 10 ayda 28 milyar dolar azaldı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolar fazlalık oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Mayıs 2023’te 60,1 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı Şubat itibariyle 31,8 milyar dolara geriledi ve on ayda 28,3 milyar dolar azaldı.

OLUMLU GELİŞMELERİN YANSIMASI

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığındaki azalışın devam ettiğine dikkat çekti. Bolat, "Dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise toplam 29,4 milyar dolar azalarak 92,9 milyar dolara geriledi. Şubat 2023'te 9 milyar dolar olan cari işlemler açığı, şubatta yüzde 63,9 azalışla 3,3 milyar dolara gerilemiş durumdadır” dedi.

Şubatta yıllıklandırılmış ihracatın yüzde 1,6 artarak 258,7 milyar dolar ile rekor kırdığını vurgulayan Bolat, yıllıklandırılmış ithalatın da yüzde 5,6 azalarak 351,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı yatırımları ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttıracağız" dedi.

İHRACAT DESTEĞİYLE DÜŞÜŞ SÜRECEK

Cevdet Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Cari işlemler dengesindeki iyileşme büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklandı. Önümüzdeki dönemde ithalattaki azalışla birlikte ihracatı destekleyen politikalarımız sayesinde dış ticaret açığındaki azalışın devam etmesini ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek, yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

DIŞ TİCARET MAKASI HIZLA KAPANIYOR

Şubatta ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalatın da yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubatta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise bir önceki yılın aynı ayına göre 15,2 yüzde puan artarak yüzde 75,7 seviyesine yükseldiğini bildirdi. Bolat ayrıca, Türkiye'nin dünya mal ve hizmet ihracatındaki payını artırmak için ihracatçılarla yakın iş birliği içinde olduklarını vurguladı.







