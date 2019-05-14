Cari açık 10 yılın en düşüğünde

Türkiye’nin 12 aylık cari açığı, martta 12,8 milyar dolarla 2009 sonundan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı, martta 589 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Aralık 2009’dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Hükümetin aldığı bir dizi tedbirler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde cari açık kademeli olarak azaldı.

NİSANDA DAHA İNER

Ekonomistler, nisanda da cari açıktaki gerilemenin sürerek yıllıklandırılmış açığın 10 milyar doların altına ineceği öngörüsünde bulunuyor. AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, nisan ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin, geçen yıla göre çok daha düşük dış açığa işaret ettiğini belirterek, “Bu gelişme son 12 aylık cari açığın 9 milyar dolarlara gerileyebileceğini de düşündürmektedir” dedi. Bürümcekçi, cari dengenin temel eğilimi açısından izlenen enerji dışı cari dengenin 25,7 milyar dolar fazlaya, enerji ve altın dışı (çekirdek) cari dengenin ise 32 milyar dolar fazlaya yükseldiğini de kaydetti.

AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ İLK YARIDA SÜRECEK

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise, “Nisan ayına ilişkin dış ticaret verileri de yıllık açıktaki gerilemenin devam ederek 8-10 milyar dolar civarına inebileceği yönünde” ifadesini kulllandı. Tokalı, hem kur hem de talep gelişmelerine ek olarak, ihracatı destekleyici yeni program anlayışı, ılımlı enerji fiyatları ve baz etkisi doğrultusunda, yıllık cari açıktaki düşüşün özellikle yılın ilk yarısında hızla devam edeceğini söyledi. Tokalı, mart ayı cari dengesindeki iyileşmede; dış açıktaki sert düşüş, turizm gelirlerinde yıllık artış, navlun gelirlerindeki iyileşme ve dış borç faiz ödemelerindeki azalış gibi unsurların etkili olduğunu vurguladı.

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Azalan ithalat başlıca faktör

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, TCMB’nin açıklanan son cari işlem hesabı verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekonomik ivmedeki zayıflamanın cari işlemler hesabı performansı üzerinde ilk çeyrekte açık rakamının daralması şeklinde devam ettiği şeklinde. İhracat ve turizm kalemlerindeki olumlu performans genel denge açısından olumlu yansımalara neden oluyor. Öte yandan, bize göre çekirdek kalemlerdeki artı verme durumunun ciddi yüksek seviyelere ulaşması ekonomik aktivitedeki azalışla paralel. Azalan ithalat başlıca faktör.”