Cari açık 6 ayda 10.7 milyar dolar azaldı

Ticaret Bakanlığı, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin cari işlemler açığı, Kasım 2023'te 1,3 milyar dolar azalışla 2,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs 2023'te 60,3 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise 6 ayda 10,7 milyar dolar azalarak Kasım 2023 itibarıyla 49,6 milyar dolara gerilediğini belirtti.

HİZMET GELİRLERİ REKOR SEVİYEDE

Temmuz 2023'ten itibaren her ay yıllıklandırılmış dış ticaret açığının düştüğüne ve cari işlemler dengesinin iyileştiğine dikkati çeken Bolat, "Kasım ayında cari açıktaki gerilemede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 38,5 azalarak 4,4 milyar dolar gerçekleşmesi etkili oldu. Hizmet gelirleri yıllıklandırılmış olarak Kasım 2023'te 99,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri yıllıklandırılmış olarak 47,2 milyar dolara yükseldi" ifadesini kullandı.

EKONOMİK İSTİKRARI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmak için sundukları destekler ve yerli üreticileri korumaya yönelik ithalat politikalarıyla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, şunları kaydetti: "'İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm' kapsamında şekillenen politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendireceğiz."

İyileşme devam edecek

Ödemeler dengesi verilerinde, yıllıklandırılmış serideki olumlu gidişe işaret eden Ömer Bolat, “Cari işlemler açığındaki iyileşmenin, OVP hedefiyle uyumlu şekilde ilk çeyrekte belirginleşerek devam etmesi bekleniyor” diye konuştu.







