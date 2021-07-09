Ekonomi Cari açık belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari açık belli oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi AA
Cari açık belli oldu
Cari açık rakamları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 919 milyon dolar azalarak 3 milyar 81 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, geçen yılın mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2020'nin aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2 milyar 869 milyon dolara yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 83 milyon dolar açık vermişken, mayısta 774 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın ayına göre 254 milyon dolar artarak 1 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 712 milyon dolardan 1 milyar 734 milyon dolara revize edildi.

Cumhuriyet ve Sputnik'ten yeni algı çalışması: TCMB rezerv artışını 'gerileme' olarak duyurdular
EKONOMİ
Cumhuriyet ve Sputnik'ten yeni algı çalışması: TCMB rezerv artışını 'gerileme' olarak duyurdular

Merkez Bankası: Enflasyondaki yükseliş gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
EKONOMİ
Merkez Bankası: Enflasyondaki yükseliş gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı

Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti
EKONOMİ
Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti

Merkez Bankası rezervleri mayısta 92 milyar dolar oldu
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri mayısta 92 milyar dolar oldu

Abone Ol Google News
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarına çıkarılamıyor

İri cüssesi nedeniyle
Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

Bir ton 650 kilogramlık 'Paşa' otomobil fiyatına satışta.
Araştırma sonuçlandı

Araştırma sonuçlandı

​Akıllı saatler KOVID-19'un uzun vadeli etkilerini gösteriyor.
Aşılamada yüzde 60a ulaştık

​Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu.

​Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırda 85 kilometrelik yeni bir hat kurulacak

​Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda uyudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'a geliyor.

​Türkiye'de 10 bin kişi üzerinde denenmişti.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Her şey yüzde 70 için

Her şey yüzde 70 için

​Meydana çadır kurup randevusuz aşıya başladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.