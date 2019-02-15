Ekonomi Cari açık yüzde 41 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari açık yüzde 41 azaldı

Cari açık 2018’de yüzde 41,6 gerileyerek 27,6 milyar dolara indi. Geçen yıl 19,7 milyar dolar azalan cari açıkta, son 9 yılın en düşük rakamı elde edildi. Hükümetin aldığı tedbirlerle kademeli azalan cari açıktaki iyileşmenin bu yıl da sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri dün açıklandı. Buna göre cari işlemler açığı, 2017'nin aralık ayına kıyasla 6 milyar 313 milyon dolar azalarak 1 milyar 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık 2018’de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon dolar artarak 803 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 840 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

  • Yıl Cari Açık (Milyar $)
  • 2009 11.3
  • 2010 44.6
  • 2011 74.4
  • 2012 47.9
  • 2013 63.6
  • 2014 43.6
  • 2015 32.1
  • 2016 33.1
  • 2017 47.3
  • 2018 27.6

19 MİLYAR $ GERİLEDİ

Bunun sonucunda, 2018 yılının tamamında cari işlemler açığı yüzde 41,6 oranında azalarak 47 milyar 347 milyon dolardan 27 milyar 633 milyon dolara geriledi. Geçen yıl 19,7 milyar dolar azalan cari açıkta, son 9 yılın en düşük rakamı kaydedildi. 2018 yılında hükümetin aldığı bir dizi tedbirler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde kademeli olarak azalan cari açıktaki dengelemenin iyileşmenin bu yıl da sürmesi bekleniyor.

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