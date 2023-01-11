Cari dengede 3,6 milyar liralık açık

Merkez Bankası verilerine göre, Kasım ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 666 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 265 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 683 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 648 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 240 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetti.

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Bunun sonucunda, Ocak-Kasım dönemi cari işlemler açığı 41 milyar 814 milyon dolar olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 48 milyar 311 milyon dolar fazla verdi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 775 milyon dolar olarak kaydetti.

Portföy yatırımları 538 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 65 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 1 milyar 500 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 679 milyon dolar ve 180 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

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Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 791 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 569 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 26 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 595 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 1 milyar 531 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 82 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 3 milyar 613 milyon dolar net artış oldu.

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