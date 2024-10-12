Cari fazla beş yılın zirvesinde: 4,3 milyar dolar

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Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Veri 2019’dan bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Hizmet gelirlerinin rekor yenilediğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç tutulduğunda da 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu. Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret etti.
Ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla verdi.
OVP HEDEFİNE RAHATLIKLA ULAŞIRIZ
OVP HEDEFİNE RAHATLIKLA ULAŞIRIZ
Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Makroekonomik ve finansal göstergelerden alınan olumlu sonuçların, uyguladıkları ekonomi programının etkinliğini gösterdiğine dikkat çeken Yılmaz, "
Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz
" dedi.
YILLIK 44,4 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME
YILLIK 44,4 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
da cari işlemler hesabının, yılın 8 ayında sadece 9,7 milyar dolar açık verdiğini belirterek, "
Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor. Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda tam 44,4 milyar dolar azalarak ağustos itibarıyla 11,3 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye inmiştir
" değerlendirmesinde bulundu.
HİZMET GELİRLERİ REKOR TAZELEDİ
HİZMET GELİRLERİ REKOR TAZELEDİ
Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
Hizmet gelirleri ağustosta bazda 111,1 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 52,5 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarıyla cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamıyla cari işlemler hesabında görülen iyileşme devam edecek.
MİLLİ GELİRE ORANI %1'İN ALTINA İNDİ
MİLLİ GELİRE ORANI %1'İN ALTINA İNDİ
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğine işaret etti. Şimşek, yılın 8 ayında portföy girişlerinin 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadesini kullandı.
Çelik ithalatında 4 ülkeye vergi
Çelik ithalatında 4 ülkeye vergi
Ticaret Bakanlığı tarafından
Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya
menşeli "
sıcak haddelenmiş yassı çelik
" ithalatına yönelik damping önlemi alınması kararlaştırıldı. Türkiye'deki üreticilerin yaptığı damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürünü için geçen yıl bir damping soruşturması başlatıldığının anımsatıldığı açıklamada, uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiğinin tespit edildiğine işaret edildi.
PAZAR PAYLARINI %90 ARTIRDILAR
PAZAR PAYLARINI %90 ARTIRDILAR
Açıklamada, bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla Türkiye'ye ihraç ederek bu pazardan aldıkları payı yüzde 90 artırdıkları bildirilerek, "B
u durumun, dünya piyasalarında rekabette önemli konumda olan yerli üreticilerimizin üretim, yurt içi pazar payı, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu görüldü
" ifadelerine yer verildi.
Tedbirler 5 yıl geçerli olacak
Tedbirler 5 yıl geçerli olacak
- Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Yassı çelikte Çin menşeli olanlara firma bazında yüzde 15,42 ile yüzde 43,31 arasında, Hindistan ve Rusya menşeli olanlara yüzde 6,1 ile yüzde 9 arasında, Japonya menşeli olanlara ise yüzde 9 anti-damping vergisi yürürlüğe konuldu. Söz konusu tedbir 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak."
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