Cari fazla beş yılın zirvesinde: 4,3 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç tutulduğunda da 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu. Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret etti.

Ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla verdi.