Cari fazla seriye bağladı

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Kasım 2019'da 2 milyar 725 dolarla üst üste altı aydır fazla veriyor. Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde iyileşme gözlenirken, bunun en güzel örneği cari işlemler hesabında görüldü. 2018'de 60 milyar dolara yaklaşan 12 aylık cari açık, hükümetin aldığı tedbir ve uygulamaya başladığı yeni kararlarla düşüş trendine girdi.

CARİ AÇIK FAZLAYA DÖNDÜ

2018'in yılın ikinci yarısından itibaren cari açıkta başlayan gerileme bir yılın ardından cari fazla konumuna yükseldi. Geçen yılın haziran ayından itibaren başlayan cari fazla üst üste altıncı ayına girdi. Kasım 2019'da 12 aylık cari fazla bir önceki aya göre 1,6 milyar dolar azalışla 2 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım 2018'de yıllıklandırılmış cari açık 33,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Cari işlemler hesabı kasımda dört ayın ardından aylık bazda 518 milyon dolar açık verdi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Analistler, Türk ekonomisinin 2020'de potansiyel büyümesine yakınsamasıyla birlikte cari fazlanın artık daha fazla artmasının beklenmeyeceğini ve cari işlemler hesabının da yeni akışına doğru yöneleceğini dile getirdi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmelerde kasımda cari açığın 518 milyon dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Aralık 2019 dönemin gümrük dış ticaret öncü verilerinin 2018'e göre daha yüksek dış açığa işaret ettiğini bildiren Bürümcekçi, bu gelişmeyle birlikte değerlendirildiğinde cari fazlada başlayan gerilemenin süreceğini söyledi.

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YILI 1 MİLYAR DOLARA YAKIN TAMAMLAYABİLİRİZ

Şakir Turan

TSKB ekonomisti Şakir Turan da kasım ayında mevsimsel etkilerle turizmin katkısı azalırken, dış ticaret açığındaki genişlemeyle cari işlemler hesabında sınırlı açık oluştuğunu söyledi. Kasım ayında cari işlemler hesabının yeniden açık vermesine dış ticaret açığındaki genişlemenin neden olduğunu belirten Turan, "Finansman tarafında ise kasımda doğrudan yabancı yatırımlardaki belirgin azalışa karşın portföy girişleri ve uzun vadeli borçlanma öne çıkıyor" dedi. Turan, kasım cari açık verilerinin iç talep ve ithalat artışının etkilerini yansıtırken, 2019'un 1 milyar doların hafif altında bir cari fazla ile tamamlanabileceğini bildirdi.