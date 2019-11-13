Ekonomi Cari fazlada yeni rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari fazlada yeni rekor

Eylül ayında cari fazla tahminleri aştı. Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2.477 milyon dolar oldu. On iki aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Beklenenden daha iyi gelen verilere göre; cari işlemler fazlası eylülde geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış cari açık 2018'in ikinci yarısından itibaren kademeli olarak gerilerken, cari işlemler hesabı bu yılın ikinci yarısından bu yana cari fazla veriyor.

48 MİLYAR DOLARLIK AÇIKTAN 5,8 MİLYAR DOLAR FAZLAYA

Bu gelişmede, eylülde geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 670 milyon dolar artarak 5 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 619 milyon dolar artışla 3 milyar 471 milyon dolara çıktı.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR

Eylül ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 144 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı. Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 30 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 9 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

832 MİLYON DOLAR NET ÇIKIŞ OLDU

  • Diğer yatırımlarda 832 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 479 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 510 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 809 milyon dolar ve 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 682 milyon dolar net kullanım yaptı. Resmi rezervlerde aynı dönemde 29 milyon doları net artış gözlendi.

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