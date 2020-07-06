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Ekonomi Çarkıfelek meyvesi kilosu 100 liradan satışa çıktı
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Antalya haberleri: Passiflora meyvelerini 100 liradan satışa çıkardı: Çarkıfelek meyvesi fiyatı

Çarkıfelek meyvesi kilosu 100 liradan satışa çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hobi amaçlı tropik meyve ve endemik bitkiler yetiştiren Ahmet Tural (64), 5 yıl önce diktiği 5 passiflora (çarkıfelek) ağacından ilk hasadını yaptı. Yaklaşık 10 kilo passiflora meyvesi toplayan Tural, kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyor.

Haber Merkezi DHA
Çrkıfelek meyvesinin kilosu 100 liradan satılacak.
Çrkıfelek meyvesinin kilosu 100 liradan satılacak.

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi'nde 5 yıl önce hobi amaçlı tropikal bahçe kuran Ahmet Tural, 5 passiflora ağacından ilk hasadını yaptı. Yaklaşık 10 kilo passiflora meyvesi toplayan Tural, kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyor. Passiflora ağacının cinsine göre yılda iki defa meyve verdiğini anlatan Ahmet Tural, hasadın haziran sonunda başlanıp, eylül ayı içinde sona erdiğini, ikinci hasadın ise ocak ve mart aylarında yapıldığını söyledi.

DHA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hobi amaçlı tropik meyve ve endemik bitkiler yetiştiren Ahmet Tural (64), 5 yıl önce diktiği 5 passiflora (çarkıfelek) ağacından ilk hasadını yaptı.

Hobi amaçlı tropik meyve ve endemik bitkiler yetiştirdiğini aktaran Tural, "Passiflora bitkisini 5 yıl önce tropikal bahçeme ekerek üretmeye başladım. 5 passiflora ağacım var. Bugün ilk hasadımı yaptım. Turfanda passiflora meyvelerimizin kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyorum.

  • Bundan önceki yıllardaki hasatlarımda pazarı olmadığı için eşe, dosta dağıtıyordum. Bu yıl sosyal medya aracılığıyla ürüne talep var. Değişik şeyler üretmeyi seviyorum. Passiflora bahçesi kurmak isten arkadaşlara su sıkıntıları yoksa tavsiye ediyorum. Bu bitki tropikal olduğu için su ve nemi çok seviyor" diye konuştu.

DHA
Yaklaşık 10 kilo passiflora meyvesi toplayan Tural, kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyor.

İlçede muz, avokado, passiflora (çarkıfelek), liçi (lychee- kral meyvesi), longan, mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi gibi ürünler üretiliyor.

Bölgede tropikal üretime katkı sağlayan Mustafa Ezici ise passiflora fidanı üretimi yapıp bahçeleşmeye karar veren üreticilere fidan desteği veriyor.

Çarkıfelek meyvesine yoğun talep
FOTOĞRAF 9
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Güney Amerika ile Güney Afrika'da yetişen ve iki yıl önce Finike'de üretimine başlanan Çarkıfelek meyvesinin hasadı başladı. Bölgedeki narenciye üreticilerinden biri olan Mete Apaydın, Türkiye'de ilk kez alternatif meyve olarak çarkıfelek meyvesini ürettiklerini ve tüketici sofrasıyla buluşturduklarını söyledi.
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Mete Apaydın, Yaklaşık 2 yıl önce Finike'mizin olmazsa olmazı portakalın yanında hangi ürünler olabilir diye araştırma yaptık. Tropik meyvelerden 'tutku meyvesi' olarak da bilinen çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesini denedik. Olabileceğini gördük ve üretimi arttırdık. Yaklaşık bir yıldır da ciddi miktarda aynı Güney Amerika, Güney Afrika'da olduğu gibi birinci kalite ürün yetiştirip, tüketicinin önüne koyabiliyoruz. Bu üretimi Türkiye'de ilk defa biz gerçekleştirdik. Bizden sonra Gazipaşa'da denendi. Akdeniz bölgesinde çarkıfelek meyvesinin olabileceğini gösterdik dedi.
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ÇARKIFELEK MEYVESİNE YOĞUN TALEP VAR <br> <br> Çarkıfelek meyvesine yoğun talep olduğunu söyleyen Mete Apaydın, Bundan sonra da talebin çok aratacağını düşünüyoruz. Çünkü inanılmaz bir talep var. Sadece Türkiye içinde değil, dünyada çok büyük talep var. Türkiye için olmazsa olmaz fırsat bir meyve olacak. Güney Amerika'da, Güney Afrika'da üretildiği gibi burada da birinci kalite çarkıfelek üretmeniz mümkün...
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Akdeniz bölgesinde havanın sıfır dereceye inmediği bölgelerde hem serada hem de bahçede yetişebilir. Dış alanda üretilen meyveyi, bir kez serada yetişen meyveyi haziranda başlayıp, eylül ayına kadar hasat edebiliyoruz. Aynı zamanda sera içinde ısı kontrolünü sağladığımız için ocak ve mart ayında da bir kez daha meyve alabiliyoruz. Dolayısıyla çarkıfelek meyvesi 6 ay boyunca farklı dönemlerde üç ay arayla ürün alabiliyoruz diye konuştu.
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SARMAŞIK GİBİ <br> <br> Çarkıfelek meyvesinin sarmaşık gibi olduğunu, bulunduğu alanı kısa sürede sarmaya başladığını anlatan Apaydın, Fidesini diktiğiniz zaman aylar içerisinde kolları bahçeye sarmaya başlıyor. Telleri sara sara çevresine yayılıyor. Herhangi uygulama yapmadan sadece gübresini verdiğinizde toprağını da sevdiyse inanılmaz şekilde büyüyor. Yeşilden mor renge dönüşüyor. Olgunlaştığında 'ben olgunlaştım' deyip düşüyor. Mükemmel bir lezzeti var dedi.
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'SAKİNLEŞTİRİCİ VE B KOMPLEKSİ BAKIMINDAN ZENGİN' <br> <br> Çarkıfelek meyvesinin sakinleştirici bir özelliği olduğunu söyleyen Apaydın, şöyle devam etti: Vücudun ihtiyacı olan B kompleksi bakımından oldukça zengin. Aynı zamanda sinir hücrelerinin deforme olmasını önler. Yani sakinleştirici bir etkisi vardır. Kronik yorgunluk ve uykusuzluk çekenler için ideal bir meyve. Aynı zamanda serotonin hormonun artmasını sağlayarak mutluluk verir, yani beynin işlevselliğini arttırır. Yüksek lif içerdiğinden bağırsakların çalışmasını sağlarken asidik özellikleri sayesinde de idrar yollarında bakteri ve enfeksiyonu önler. C vitamini açısından oldukça zengindir.
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TÜRKİYE'DE ÜRETİLENİN KİLOSU 160 LİRA <br> <br> Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilen ve internet üzerinden satışa sunulan bu meyvenin kilosunun 360 liraya kadar satıldığı, yine büyük bir süpermarket zincirinde ithal ürünün kilosunun 190 lirayı bulduğu belirtildi. Türkiye'de üretilen çarkıfelek meyvesinin kilosunun ise 160 lira olduğu kaydedildi.
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Çarkıfelek meyvesine yoğun talep
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Çarkıfelek meyvesine yoğun talep
Çarkıfelek meyvesine yoğun talep
Türkiye'de, ilk kez Finike'de bir üretici tarafından denendikten sonra üretimine başlanan çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesi, yoğun talep görüyor. Üretici Mete Apaydın, "İnanılmaz bir talep var. Sadece Türkiye içinde değil, dünyada çok büyük talep var. Türkiye için olmazsa olmaz fırsat bir meyve olacak" dedi.


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