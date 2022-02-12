​Çarklar ihracata döndü ​

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi, zorlu salgın sürecinin etkisini üzerinden atmaya başladı. Bu dönemde navlun fiyatlarının fırlaması, kruvaziyer bulunamaması, Uzak Doğu’dan yapılan siparişlerin gecikmesi ve tedarik zincirinin kırılmasıyla Avrupa başta olmak üzere birçok ülke siparişlerini Türkiye’ye kaydırmaya başladı. Avrupa’ya yakınlık, lojisitk avantaj ve kaliteli üretimle adından söz ettiren Türk sanayicisinin, bu dönemde siparişlerini katlaması sanayi üretim rakamlarına da yansıdı.

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‘SAVUNMA’LI YÜKSELİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Aralık 2021’de takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 14,4’lük oranla beklentilerin üzerinde artarken, Ocak 2018’den bu yana en yüksek yıllık artış oranına ulaştı. Piyasa beklentisi yüzde 10,8 seviyesindeydi. Aylık bazda artış yüzde 1,6 oldu. En fazla artış, ihracatta da yükselen gemi, tekne yapımı, demiryolu lokomotifleri ile savunma ve havacılık sektörlerinin de içinde bulunduğu diğer ulaşım araçlarından yüzde 81’lik artışla geldi. Bu sektörü, ihracatını yıllık yüzde 28 artıran elektrik, elektronik sektöründeki bilgisayarların, elektronik ve optik ürünleri imalatı yüzde 61’lik oranla izledi. İhracatını yüzde 18,6 artıran hazır giyim imalatı da yüzde 30 arttı. Yine yurt dışı satışlarını yüzde 34,2 artırmayı başaran deri ve deri ürünleri imalatı da yüzde 33 artış gösterdi.

Aslan payı sanayinin

Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 75,9 pay alan sanayi sektörü, son 12 ayda ihracatını yüzde 35,6’lık artışla 172,8 milyar dolara çıkarttı. Sanayi ürünleri grubunda yer alan ve dış satışlarını en çok artıran sektörlerden olan gemi ve yat ihracatı bu dönemde yüzde 66,2, savunma ve havacılık yüzde 84,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ihracat rakamlarını da sırasıyla 1,6 milyar dolar ve 3,3 milyar dolara taşıdı. Hazır giyim ihracatı 20,3 milyar dolara ulaştı.

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