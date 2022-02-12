Ekonomi Çarklar ihracata döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çarklar ihracata döndü

Sanayi üretimi, zorlu salgın sürecinin etkilerini üzerinden atıyor. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks yüzde 14,4’lük oranla beklentilerin üzerinde artarak, Ocak 2018’den bu yana en yüksek yıllık artış oranını yakaladı. İhracatını yukarı taşıyan sektörlerde çarklar hızlanırken, en fazla artış gemi yat ile savunma sanayi araçlarının da bulunduğu diğer ulaşım araçlarından yüzde 81’lik artışla geldi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Çarklar ihracata döndü ​
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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi, zorlu salgın sürecinin etkisini üzerinden atmaya başladı. Bu dönemde navlun fiyatlarının fırlaması, kruvaziyer bulunamaması, Uzak Doğu’dan yapılan siparişlerin gecikmesi ve tedarik zincirinin kırılmasıyla Avrupa başta olmak üzere birçok ülke siparişlerini Türkiye’ye kaydırmaya başladı. Avrupa’ya yakınlık, lojisitk avantaj ve kaliteli üretimle adından söz ettiren Türk sanayicisinin, bu dönemde siparişlerini katlaması sanayi üretim rakamlarına da yansıdı.

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‘SAVUNMA’LI YÜKSELİŞ

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Aralık 2021’de takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 14,4’lük oranla beklentilerin üzerinde artarken, Ocak 2018’den bu yana en yüksek yıllık artış oranına ulaştı. Piyasa beklentisi yüzde 10,8 seviyesindeydi. Aylık bazda artış yüzde 1,6 oldu. En fazla artış, ihracatta da yükselen gemi, tekne yapımı, demiryolu lokomotifleri ile savunma ve havacılık sektörlerinin de içinde bulunduğu diğer ulaşım araçlarından yüzde 81’lik artışla geldi. Bu sektörü, ihracatını yıllık yüzde 28 artıran elektrik, elektronik sektöründeki bilgisayarların, elektronik ve optik ürünleri imalatı yüzde 61’lik oranla izledi. İhracatını yüzde 18,6 artıran hazır giyim imalatı da yüzde 30 arttı. Yine yurt dışı satışlarını yüzde 34,2 artırmayı başaran deri ve deri ürünleri imalatı da yüzde 33 artış gösterdi.

Aslan payı sanayinin

Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 75,9 pay alan sanayi sektörü, son 12 ayda ihracatını yüzde 35,6’lık artışla 172,8 milyar dolara çıkarttı. Sanayi ürünleri grubunda yer alan ve dış satışlarını en çok artıran sektörlerden olan gemi ve yat ihracatı bu dönemde yüzde 66,2, savunma ve havacılık yüzde 84,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ihracat rakamlarını da sırasıyla 1,6 milyar dolar ve 3,3 milyar dolara taşıdı. Hazır giyim ihracatı 20,3 milyar dolara ulaştı.

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Yüksek teknoloji arttı

  • TÜİK verilerine göre, 2021 yılında ara malı imalatı yüzde 13,3 arttı. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim imalatı yüzde 9,2’den yüzde 13,9’a, dayanıksız tüketim 6,8’den yüzde 11,6’ya yükseldi. Yatırımlarda artışa işaret eden sermaye malı imalatı da yüzde 22’ye yükseldi. 2020 yılında bu rakam yüzde 7,9’du. Teknoloji yoğunluğu da arttı. Düşük teknoloji yüzde 6,2’den yüzde 15,1’e, yüksek teknoloji yüzde 5’den yüzde 49,2’ye ulaştı.
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