Ekonomi Çay ihracatından 6,3 milyon dolarlık gelir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çay ihracatından ne kadar gelir elde edildi? Türkiye kaç ülkeye çay ihraç ediyor?

Çay ihracatından 6,3 milyon dolarlık gelir

Doğu Karadenizli firmalarca bu yılın 11 aylık döneminde yapılan çay ihracatı 6 milyon 271 bin dolara ulaştı. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan, Türk çayının bu dönemde 103 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

AA
Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 364 tonluk çay ihraç edildi.
Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 364 tonluk çay ihraç edildi.

Doğu Karadenizli firmalar tarafından bu yılın ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen çay ihracatından 6 milyon 271 bin dolar elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan,Türk çayı ihracatının artış trendini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 364 tonluk çay ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, söz konusu ihracattan 12 milyon 163 bin 73 dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Türkiye 103 ülkeye çay ihraç ediyor

Gürdoğan, Türk çayının bu dönemde 103 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Türk çayı ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Doğu Karadeniz'den yapılan çay ihracatı 6 milyon 271 bin 349 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz ekonomisinde o nedenle çay büyük öneme sahip" diye konuştu.

Yeni çay türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerine işaret eden Gürdoğan, "Her ülkenin tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri geliştirilmeli. Ayrıca sağlık trendleri de dikkate alınarak ürün geliştirilmesiyle önemli bir talep oluşacaktır. Bu yönde yapılan çalışmaları da önemsiyoruz ve inanıyoruz ki çay ihracatı çok daha iyi seviyelere gelecektir" dedi.

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