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Ekonomi Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Doğu Karadeniz'deki 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemine yarın başlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Çay'da hasat dönemi başlıyor.
Çay'da hasat dönemi başlıyor.

Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, 2019 yılı yaş çay kampanyasının 10 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, sezonun, çay üreticisine hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl 732 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını hatırlatan Alim, "Geçen yıl özel sektörün yavaş gitmesiyle biraz daha fazla çay aldık. Stoklarımızda 70 bin ton kuru çayımız var. Bu yılki alımlarda kaliteye önem vereceğiz. Herkesi bu konuda uyardık. Mevzuatına uygun çay alacağımızı duyurduk. Bu yıl 'Çay satamayacağız' diye bir algı oluyor. Öyle değil, daha güzel bir satış olacak. Amacımız çayı almamak değil güzel ve kaliteli çay almak. Eksperlerle yaptığımız toplantılarda bir vatandaşın bir beze çay, bir beze ot koyup sattığını ilettiler. Bu derece olaylar yaşanabiliyor. Çayın bezinin açılmasının bir zararı yok. Hep birlikte hep beraber çayın daha kaliteli olması için çalışıyoruz. Çayın kalitelisini satmak gerekiyor. Biz yanlış yaptığımızda bizi uyarın. Biz uyarıları dikkate alır, yanlışımız varsa düzeltiriz. Ben de üreticiyim. Çayı çay gibi toplamalıyız" diye konuştu.

"Randevulu çay alım sisteminde değişiklik yapıldı"

Mayıs ayı çay alım kotasının dekara 500 kilogram olarak belirlendiğini açıklayan Alim, "Mayıs çayı kaliteli olursa bunu ikinci sürgünde yükseltiriz; ama üreticilerden yaş çayı kalitesiz odun gibi alırsak kotayı düşürürüz. Bu yıl biraz geç başlayan çay sezonunda rekoltenin düşeceğini düşünmüyorum. Bu sene 4'üncü sürgün çay olamayabilir. Randevulu sistemde 'gurbetçi' denilen müstahsilimiz yarından itibaren gelip çayını kotasız satabilir. Erken toplayanlara öyle bir hak veriyoruz. Ama ondan sonra 5 dekara kadar 3 gün, 5 ile 10 dekara kadar 4 gün, 10'dan sonra ise her gün çay alınacak. Geçen yıl randevulu sistemi üçüncü sürgüde müstahsilden gelen talebe göre kaldırmıştık. Bu yıl ise bu şekilde bir değişiklik yaptık" dedi.

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Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, yaş çay taban fiyatının ise 16 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanacağını kaydetti.

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