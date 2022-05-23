Çayı üretici toplayınca kalite arttı

İki yılı aşkın süredir yaşamın her alanını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınında Karadeniz Bölgesi’nde ay toplamaya yabancı işçi gelmemesi sonucu ürünleri çay bahçesi sahipleri kendileri hasat etti. Çay toplama konusunda yabancı işçilere göre daha tecrübeli ve daha bilgili olan üreticilerin hasadı kendilerinin yapması ise son 2 yılda çayın kalitesini olumlu etkiledi.

Çay Sanayicisi İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, durumla ilgili olarak “Müstahsil son 3 yılda çok kaliteli mamul üretti. Şu anda raflardaki kuru çaylar çok kaliteli. Çünkü, son 3 yıldır mal toplamasını bilmeyen yabancılar bölgeye çok az geldi. Dolayısıyla bahçe sahibi kendi çayını topladı ve en iyi ürünü fabrikalar ile buluşturdu” diye konuştu.

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Mustafa Yılmaz Kar

ASIRLIK TECRÜBE TÜKETİCİYE YARADI

Üreticilerin yağmur çamur demeden, zorlu, eğimli arazilerde çay topladıklarını söyleyen Kar, “Emek, gözyaşı ve zorlu bir mücadele süreci gerektiren çay ağaçları müstahsilin geçim kaynağı. Bu nedenle de herkes çay bitkilerine gözü gibi bakıyor. İşçileri gelmeyen çay bahçesi sahipleri de 80 yıllık birikimlerini kullanarak en iyi ürünü, en doğru zamanda toplayarak çayın kalitesine katkıda bulundu” dedi.

YILDA 1,2 MİLYON TON ÇAY ÜRETİLİYOR

Türkiye’de yıllık ortalama 1 milyon 250 bin ton yaş çay üretimi yapılıyor. Son olarak yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatın yüzde 73’ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarken, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatı ise yüzde 130’un üzerinde artışla 30 kuruşa yükselmişti. Böylece yaş çay alım fiyatı 7 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca geçtiğimiz yıl günlük 20 bin ton olan işleme kapasitesi de bu yıl artırıldı.