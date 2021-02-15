ÇAYKUR ABD'ye maça çayı ihraç edecek

Alim, yılın ilk aylarının kuru çay satışı için genellikle durgun geçtiğini ancak 2021'nin ilk ayının beklentilerin üzerine çıktığını söyledi.

"Bu seneye iyi başladık"

Seneye iyi başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alim, "2021 yılında 17 bin ton kuru çay satışımız var. Son 20-30 yıla bakıldığında ocak ayının bu kadar yüksek olduğu dönem yoktur. Bunu söylerken yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Çok daha fazla olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Alim, 2020'de yaklaşık 753 bin ton yaş çay aldıklarını kaydederek, "Karşılığında 141 bin ton kuru çay üretip 132 bin ton satış gerçekleştirdik. İnşallah bu sene, yıl içinde aldığımız çayın karşılığını satışa çevirip tamamını tüketiciye ulaştırabilelim. Bu sene 135 bin ton üzerinde çay satışı yapmamız gerekiyor. Hedefimiz o." diye konuştu.

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"Çayımız piyasada ne kadar hızlı dolaşırsa menfaatimize olacaktır"

Alim, özel sektöre çay satışının eleştirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, "ÇAYKUR çayı hangi pakete girerse üretici o damak tadında ve kalitede çay isteyecektir. Bu nedenle bizden çay alma ihtiyacı doğacaktır. Çayımız piyasada ne kadar hızlı dolaşırsa kurumun menfaatine olacaktır." dedi.

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"Türkiye ile birlikte tüm dünyaya satışına başlayacağız"

Yeşil çayın metabolizma üzerindeki faydalarının bilimsel araştırmalarla ortaya konulduğuna işaret eden Alim, bu anlamda kurumsal olarak kendilerinin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ilgili bölümlerinin çalışmaları olduğunu söyledi.

Alim, yeşil çay pudrasının (maça çayı) 2019'da piyasaya sürüldüğünü ve ilk yıl yaklaşık 4 ton satış yapıldığını aktararak, "2020'de artışla birlikte 6,5 ton satış yaptık. 2021'de maça çayını detaylandırıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında çok farklı bir ambalajla, içinde bardağıyla birlikte satışa sunacağız. Kişi bir içimlik maça çayını spor yaparken, dolaşırken, yürürken kullanabilecek. 30 gün kür şeklinde yapıyoruz. Tüketici bir kez aldığında, ikinci üründe farklı bir ürün daha ucuza alabilecek." dedi.

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ABD'ye de ihraç edilecek

Maça çayının bu şekilde ihracatı için çalışmaların tamamlandığını ifade eden Alim, "İlk etapta ABD üzerinden satışına gireceğiz. Sanırım mart ayı itibarıyla başlayacak. Türkiye ile birlikte tüm dünyaya satışına başlayacağız. ABD'de başlamasının nedeni Rizeli Türk iş adamının talebi. ABD'ye istek üzerine ilk 10 bin paket olarak başlayacak. İsteğe göre sayıyı artıracağız." diye konuştu.

Alim, emekli olan işçilerin yerine yaklaşık 500 kişinin alınması için yürütülen çalışmaların da mart ayında tamamlanarak işçi alımına çıkacaklarını sözlerine ekledi.