Cazibe merkezine enerji desteği

Yatırımcı, SGK prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya tecil veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş amme alacağı borcunun bulunmaması halinde enerji desteğinden yararlandırılacak.

Destek süresi boyunca, çağrı merkezi yatırımlarında istihdamın 200 kişinin altına düşmesi, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığının tespiti ve imalat sanayi yatırımlarında ise asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülmesi halinde, enerji desteği uygulamasına son verilecek.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımın veya makine ve teçhizatın devrine, satışına, ihracına izin verilmesi sonucu belirlenen asgari sabit yatırım şartlarının ortadan kalkması veya yatırımın kiralanmasına izin verilmesi durumunda da enerji desteği ödemesi sonlandırılacak.

Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilecek.

EKONOMİ KDV Kanunu komisyonda kabul edildi