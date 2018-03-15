EkonomiCazibe merkezine enerji desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cazibe merkezine enerji desteği

Cazibe merkezine enerji desteği

Cazibe merkezleri programı kapsamında enerji desteğinden yararlanma esasları belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığı tebliğine göre, enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen vali veya vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir Enerji Desteği Komisyonu kurulacak.

Haber MerkeziReuters
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımcı, SGK prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya tecil veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş amme alacağı borcunun bulunmaması halinde enerji desteğinden yararlandırılacak.

Destek süresi boyunca, çağrı merkezi yatırımlarında istihdamın 200 kişinin altına düşmesi, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığının tespiti ve imalat sanayi yatırımlarında ise asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülmesi halinde, enerji desteği uygulamasına son verilecek.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımın veya makine ve teçhizatın devrine, satışına, ihracına izin verilmesi sonucu belirlenen asgari sabit yatırım şartlarının ortadan kalkması veya yatırımın kiralanmasına izin verilmesi durumunda da enerji desteği ödemesi sonlandırılacak.

Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilecek.

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