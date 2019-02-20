Ceketi hafifleterek katma değeri artırdı

Böylece ceketi hafifletip katma değeri artırdıklarını dile getiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “10 yıl önce ‘Kaf dağının arkası’ diye düşündüğümüz İtalya’da da etkin bir marka haline geldik. İtalya’da 2 yılda yaklaşık 3 kat büyüdük. 28 olan satış noktamızı 2019 yılında 40’a çıkaracağız. İtalya bizim için çok önemli, önümüzdeki 5 yıl içinde kendi segmentimizde ilk 5 marka arasına girme hedefindeyiz” dedi.

ŞUBE AĞI GENİŞLİYOR

Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding’in hedeflerini Süleyman Orakçıoğlu paylaştı. Şirketteki yeniliklere değinirken, ABD’de en geç gelecek iki ay içinde Washington ve Ohio’da mağazalarının açılacağını bildiren Orakçıoğlu, “Kanada’da Ottowa’da bu yıl ilk mağazamız açılacak. Balkanlarda 8 olan mağaza bu yıl 15, Rusya’da ise 20 olan sayı 30’a çıkacak. Yine Almanya’daki 6 mağazamız, yıl sonunda 10’u bulacak. Yakında finans merkezi Frankfurt’ta olacağız. 2018’i 380 mağaza ile kapattık. 2019’u 420 mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

YENİ YATIRIM YOLDA

Verilen bilgilere göre bu yıl holding, 750 milyon lira ciro hedefliyor. Cironun 60 milyon dolarının yurt dışı mağazalarından geleceği öngörülüyor. Yıl genelinde yapılacak yatırımların tutarını da 30 milyon lira olarak veren Orakçıoğlu, istihdamda yıllık yüzde 5 artış planladıklarını aktardı.

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