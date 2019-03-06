Cenevre'de SsangYong rüzgarı

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, bu yıl 89. kez kapılarını İsviçre Cenevre Palexpo’da açan Cenevre Motor Show’da yeni Korando’nun ve Musso Grand’ın uluslararası lansmanını yaptı.

Yeni Korando

• Teknolojik ve modern bir görünüme sahip iç ve dış dizaynı ile C Segmenti SUV

• En son teknolojiye sahip aktif güvenlik sistemleri

• Yeni 1.5 litre turbo benzinli ve 1.6 litre dizel Euro 6D motor teknolojileri

• Arka koltuk diz mesafesinde sınıfının lideri

SsangYong Motor Şirketi adına, CEO Johng-Sik Choi bugün İsviçre'deki Cenevre Otomobil Fuarı'nda uluslararası pazar için tamamen yenilenmiş SsangYong Korando’yu tanıttı.

SsangYong Korando

Yeni Korando, SsangYong tarafından yeni bir bakış açısı ile tamamen yenilenmiş bir SUV, Korando’nun dördüncü nesli olan model ilk olarak 2016'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda SIV-2 tasarım konsepti ile tanıtılmıştı.

Yeni Korando, çağdaş dış tasarımı, zarif ve yalın görünümü, birinci sınıf kalitesi, geniş iç mekanı, gelişmiş sürücü yardım ve güvenlik sistemleri ve en yeni teknoloji iletişim bağlantıları ile tamamen yenilendi.

SUV’nin, ön tarafındaki ayırt edici yeni ızgara ve far dizaynı aracın sağlam karakterini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış olup yeni bir görünüm sunuyor.

Yeni Korando iç kabininde ise; segmentindeki tüm rakiplerinden daha geniş diz mesafesi ile ferah bir ortam sunarken baştan sona üstün teknoloji ile sizi buluşturuyor. Ayrıca, gerekli tüm bilgileri sağlamak için 9 ”AVN ve 10,25” tam renkli LCD ekran, ikili navigasyon ve sürüş konforu için bel destekli dört yönlü ayarlanabilir koltuk gibi bir dizi özellik ile sürücü odaklı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu arada yolcuların konforu için, renk değiştiren ortam aydınlatması ve ellerini rahatça kullanabilmeleri için akıllı bagaj kapağı gibi bir dizi özellik de araç beraberinde geliyor.

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Segmentindeki en modern iç mekanlardan birine sahip olan Yeni Korando, geniş ve kolay erişilebilir kontrol paneli ile, Apple CarPlay, Google Android Auto ve ana ekranda görüntülenen navigasyon sistemi dahil olmak üzere en yeni araç içi teknolojiye ve bağlantılara sahip. Ayrıca güvenli araç kullanımı için, navigasyon gösterge panelinin içinde de yer alıyor.

Yeni Korando'da bulunan gelişmiş sürücü asistanı ve güvenlik sistemleri, kamera ve radar ile desteklenmiş gelişmiş acil fren sistemi (AEBS), şerit takip asistanı, araç önünde hareket uyarısı, emniyetli mesafe ve sürücü uyarıları, akıllı ve adaptif cruise control sistemi ve uzun far desteğini içeriyor. Ayrıca, sürücü ilk önce frene basmazsa, kör nokta algılaması, şerit tutma asistanı ve üçüne bağlı otomatik fren etkinleştirmeli arka çapraz trafik alarmı sunuyor.

Tüm bu özellikler ile Yeni Korando, 2019 ortasından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Bunu takiben de tam elektrikli Koronda gelecek.

Musso Grand

• Geniş kasa ve daha fazla yük kapasitesi

• Dört katmanlı güçlendirilmiş çelik gövde yapısı ve 4x4(4WD) çekiş sistemi ile dinamik arazi kabiliyeti

• Beş kişilik geniş iç mekan ve üstün sürüş konforu

• Gelişmiş bilgi-eğlence sistemi de dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde donatılmıştır

Rexton ile aynı dizayn felsefesi, gövde yapısı ve teknolojik alt yapıya sahip olan Musso Grand, dört katmanlı çelik gövde yapısı, 4x4 çekiş sistemi, mükemmel yük taşıma kapasitesi ve güvenlik sistemleri ile birlikte son derece güçlü bir Pick-up’dır.

Musso Grand

Musso Grand, SsangYong tarafından üretilen 2.2 litrelik bir turbo dizel motorla birlikte geliyor. Ayrıca maksimum 181 PS ve 400Nm tork gücü sunuyor ve araçta 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik şanzıman mevcut. Musso Grand’da sürücü ve yolcuların güvenliği için, yokuş kalkış sistemi ve yokuş iniş kontrolü gibi güvenlik sistemleri bulunuyor.

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Musso Grand, diğer rakipleri ile karşılaştırıldığında son derecede iyi donanımlı, geniş ve ferah sürücü ve yolcu kabini, lüks ve konforlu koltukları, Ayrıca, 8 inç LCD ekran, Apple CarPlay, Android Auto, wi-fi yansıtma ve Bluetooth bağlantısı içeren son teknoloji ürünü bir bilgi eğlence sistemine de sahip.

Cenevre’deki ilk tanıtımında sonra Musso Grand, Avrupa da dahil olmak üzere tüm pazarlarda satışa sunulacak.