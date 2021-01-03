Ekonomi Cennet hurması Denizlide üreticiyi sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cennet hurması Denizli'de üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin cennet hurması ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Denizli'nin Honaz ilçesinde, bu yıl 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. İlçede 7 bin 500 dekar arazide üretimi yapılan cennet hurmasının verim ve fiyatı, üreticileri memnun etti.

Haber Merkezi DHA
Yaş cennet hurması, tarlada kilosu 3,5 liraya satılırken, kurutulmuşu da 35 liradan alıcı buluyor.
Yaş cennet hurması, tarlada kilosu 3,5 liraya satılırken, kurutulmuşu da 35 liradan alıcı buluyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde çiftçiler için önemli gelir kaynağı olan ve 7 bin 500 dekar arazi üzerinde üretimi yapılan cennet hurmasında hasat sona erdi.

Ülkede cennet hurması üretimiyle anılan ilçede, meyveden 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. Yaş olarak ya da kabukları soyulup kurutulmuş halde satışa sunulan cennet hurması, yoğun talep görüyor. Yaş cennet hurması, tarlada kilosu 3,5 liraya satılırken, kurutulmuşu da 35 liradan alıcı buluyor.

Çaydan 11 ayda 15 milyon dolar kazandık
EKONOMİ
Çaydan 11 ayda 15 milyon dolar kazandık

Fidan bulmak zor

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, cennet hurmasının ilçe için çok önemli bir ürün olduğunu belirterek,

"İlçemizde hasat 1,5 ay önce başladı. Çiftçilerimiz yaş ve kuru olarak cennet hurmasını değerlendirebiliyor. Yaş cennet hurması 3,5 kurusu ise 35 liradan satılıyor. Rusya pazarına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleşti. Kuru cennet hurmasına yoğun bir yönelim var. Hedefimiz bir kaç ülkeye ürünümüzü ihraç etmekti. Pandemi dolayısıyla yapamadık. Gelecek yıllarda çok saha fazla ülkeye ihracat yapmak istiyoruz. Üreticilerimiz kalite ve fiyattan memnun. Bu nedenle Türkiye'nin her yerinde yoğun bir dikim söz konusu. Fidan bulmak çok zor" dedi.

Üretici Kerem Çokyiğit de soğuk hava deposunda sakladığı cennet hurmalarını Rusya'ya ihraç ettiğini söyledi. Bu yıl fiyatların yüz güldürdüğünü dile getiren Çokyiğit, rekolte ve kalite anlamında verimli bir yılı geçirdiklerini belirtti.

Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı
EKONOMİ
Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı
Abone Ol Google News
Hırsız kiracısuçüstü yakalandı

Hırsız kiracı
suçüstü yakalandı

​İtfaiye merdiveni il evden çıkarıldı.
Başkentte DEAŞ operasyonu

Başkentte DEAŞ operasyonu

Polis tarafından, örgüt üyelerinin çok sayıda ​fotoğrafına ulaşıldı.
Cenaze evlerinde yer kalmadı

Cenaze evlerinde yer kalmadı

​ABD'de salgının tırmandığı California'da durum ağırlaşıyor.
Mutasyon nöbeti

Mutasyon nöbeti

​Hastalar sıkı bir şekilde izolasyona alındı.
KADES imdadına yetişti<br>

KADES imdadına yetişti

​Eve hızlıca gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Dokunulmaz turistler

Dokunulmaz turistler

​BAE'de İsraillilere her şey normal.
2021'de her alanda şahlanış

2021'de her alanda şahlanış

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirtti.
Sakın konuşma

Sakın konuşma

CHP'den tacize uğrayan kadına baskı.
THY Avrupa ikincisi

THY Avrupa ikincisi

​Dünyada ise en çok uçan 5. şirket.
Sadece 52 kişi

Sadece 52 kişi

​PKK'ya katılım 1984'ün altında.
Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yarım saat dayanabildi

Yarım saat dayanabildi

​​Radamel Falcao sakatlanarak oyundan çıktı.
Berat Özdemir <br>Trabzonspor'da

Berat Özdemir
Trabzonspor'da

​Genç oyuncunun transferini, kongre üyesi açıkladı.
Tekneler<br>karaya oturdu

Tekneler
karaya oturdu

​Terkos gölündeki manzara şaşkına çevirdi.
Mesafeyi koruduk komutanım!

Mesafeyi koruduk komutanım!

CHP'li başkandan sokak kısıtlamasında içkili alem.
Vaka sayısında<br>düşüş sürüyor

Vaka sayısında
düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Vatikan bu kadar<br>tepki göstermedi

Vatikan bu kadar
tepki göstermedi

Kurtulmuş'tan Sözcü gazetesine 'Ayasofya' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.