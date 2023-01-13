Çepni deniz tabanına sabitlendi: Karadeniz’de ikinci operasyon

Karadeniz doğal gazının karaya taşınmasında zorlu bir viraj daha aşıldı. Mart ayında konutlarda kullanılması beklenen Karadeniz gazının kıyıya ulaşması için önemli görev üstlenen, gazın deniz dibinde toplama ve dağıtım işlevini yapacak olan ikinci hazne de montajlandı. Daha önce Peçenek adı verilen hazne deniz dibine yerleştirilmişti.

1 GÜNLÜK OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bu kez 280 tonluk dev dağıtım haznesi Çepni, denizin 2 bin 200 metre derinliğinde bulunan sisteme monte edildi. Söz konusu hazne Peçenek’te olduğu gibi kuyulardan gelen doğal gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak. Hazne yaklaşık 5.5 metre yüksekliğinde, 8.5 metre genişliğinde ve 18.2 metre uzunluğunda. Ağırlığı ise yaklaşık 280 tonu buluyor. Özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman, cerrah hassasiyetiyle yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon yaklaşık 23 saat sürdü.

REKLAM

BİR DERECELİK HATA PAYI

Her bir hazne, 6 kuyudan gelen gazı sisteme aktaracak. Üçüncü haznenin de ilerleyen süreçte yerleştirileceği bilgisi verildi. Devasa haznelerin deniz tabanına indirilmesinde büyük titizlik gösteriliyor. Hazneler, deniz tabanına çakılan fore kazıkla sabitleniyor. Fore kazıklardaki oynama derecesi ise bir derece ile sınırlandırılıyor. İşlemler yerli su altı robotları ve milli yazılım platformu ‘Zeki’ aracılığıyla yapılıyor.