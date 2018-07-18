Ekonomi Cepteki bozukluk 7,5 milyar adedi aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cepteki bozukluk 7,5 milyar adedi aştı

Yılın ilk yarısında cebimize 826 milyon 701 bin adet bozuk para girdi. Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para adedi 2009'dan bu yana 7 milyar 564 milyon 541 bin 62'ye ulaştı. 2009-2018 döneminde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri 2 milyar 689 milyon 32 bin 867,50 lira oldu.

Haber Merkezi AA
Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 346 milyon 991 bin 40 lira olarak hesaplandı.
Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 346 milyon 991 bin 40 lira olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk yarısında cebimize giren bozuklukların adedi 826 milyon 701 bin adet olurken 2009 yılından bu yana cebimize taşıdığımız bozuk para sayısı da 7 milyar 564 milyon 541 bine ulaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 826 milyon 701 bin adet oldu. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 346 milyon 991 bin 40 lira olarak hesaplandı.

Darphane verilerine göre, 6 ayda 247 milyon 260 bin adet 1 lira, 98 milyon 217 bin adet 50 kuruş, 113 milyon 688 bin adet 25 kuruş, 114 milyon 606 bin adet 10 kuruş, 205 milyon 266 bin adet 5 kuruş ve 47 milyon 664 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 564 milyon 541 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti.

  • Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 689 milyon 32 bin 867,50 lira oldu.

En çok 5 kuruş, en az 1 kuruş var

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 831 milyon 300 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 802 milyon 576 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 745 milyon 575 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 119 milyon 124 bin 250 adet 25 kuruş, 777 milyon 946 bin 950 adet 50 kuruş ve 288 milyon 17 bin 550 adet 1 kuruş verildi.

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