Ekonomi Çeşme Havalimanı 2020de hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeşme Havalimanı 2020’de hazır

Çeşme Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı’nda altyapı çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay bekleyen projenin 2020’de hizmete alınması planlanıyor. Havalimanıyla bölgedeki turizm sezonunun 150-180 güne çıkması öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çeşme Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı Projesi
Çeşme Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı Projesi

İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı’nın ardından şehrin ikinci havalimanı olacak Çeşme Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı’nda altyapı çalışmaları tamamlandı. Havalimanı’nın önümüzdeki yıl hizmete açılması bekleniyor. Tamamlanmasının ardından genel havacılık, sportif ve amatör havacılık ile uçuş eğitimi faaliyetlerine hizmet verecek olan projenin mevcut turizm sezonunu 150-180 güne kadar uzatması ve bölgeye en az 200 bin ilave turist desteği sağlaması bekleniyor. İhalesi geçtiğimiz yıl nisan ayında gerçekleştirilen projede 6 Haziran 2018 tarihinde Terminal Yapı ve Ticaret A.Ş ile ‘Yap-İşlet-Devret’ sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlamıştı. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başkaca tasarrufu olabileceği gerekçesiyle sunulan revize planının onaylanması bekleniyor. Projeyi hayata geçiren Terminal Yapı ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Delimollaoğlu, onayın gelmesiyle birlikte havalimanının 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmet etmeye başlayacağını bildirdi.

Alp Delimollaoğlu

BÖLGENİN HAVACILIK ÜSSÜ OLACAK

Delimollaoğlu, çalışmaların uluslararası standartlara uygun olarak iş programı dahilinde devam ettiğini söylerken, uluslararası firmalar ile gerekli anlaşmalar yapıldığını dile getirdi. Genel havacılık, sportif ve amatör havacılık ile uçuş eğitimi faaliyetlerine hizmet veren en büyük havacılık kulübü/üssü olmayı hedeflediklerini aktaran Delimollaoğlu şunları söyledi “Çeşme Alaçatı Havalimanı’nda, genel havacılık hizmetlerinin yanında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirileceği 300 öğrenci kapasiteli uçuş akademisi, paraşüt ve planör okulu olacak. Ayrıca, model ve maket uçak eğitim merkezi, festival/fuar alanları, uçak bakım hangarları, simülasyon merkezi, havacılık Ar-Ge merkezi ve hava taksi hizmetleri verilmesi planlanmıştır.”

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200 BİN TURİST KAZANDIRIR

Havalimanının işletmeye geçmesiyle üst segment turistin bölgeye çekileceğini aktaran Delimollaoğlu, “90 güne sıkışmış olan mevcut turizm sezonunun 150-180 güne uzaması ile bölgeye en az 200 bin ilave geceleme desteği sağlanacak. Bununla ilgili uluslararası sektör lideri saygın firmalar ile gerekli anlaşmalar yapılmış durumda” dedi. Yatırım tutarının yaklaşık 19 milyon avro olacağını söyleyen Delimollaoğlu, “DHMİ Genel Müdürlüğü ile ciro üzerinden yüzde 20,20 gelir paylaşımı yapılacak olup garanti gelir yazıldığı gibi 1 milyar 400 milyon dolar değil, ilk 12 yılın toplamında sadece 14 milyon avrodur” ifadelerini kullandı.

  • 120 milyon avroluk yatırım
  • Delimollaoğlu, devletten herhangi bir ek garanti geliri olmadığını vurgulayarak, uçuş akademisi, bakım hangarları, sky diving merkezi yapılacağını ve projenin ilk etap toplam yatırım tutarının 24 milyon avro olacağını belirtti. Projenin 25 yıllık işletme dönemindeki tüm etaplar tamamlandığında toplam 120 milyon avro tutarında yatırımın gerçekleşmiş olduğunu söyleyen Delimollaoğlu şunları söyledi: “DHMİ’ye 25 yıllık işletme döneminde ihtiyaç duyulabilecek ilave alanlar için vermiş olduğumuz master plan sonrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölgede başkaca tasarrufu olabileceği gerekçesiyle talep edilen revize plan sunulmuştur ve onayı beklenmektedir. Sözleşmenin herhangi bir şekilde iptali veya fesih durumu yoktur.”


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