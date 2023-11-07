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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Depremin yaralarını sarmaya 3 trilyon lira harcanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, depremin yaralarını sarmak için bütçede çeşitli kalemlerde olmak üzere toplam 3 trilyon liranın ayrıldığını belirtti.

12:18 - 7/11/2023 Salı
Diğer
Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli etkinliklere katılmak üzere bulunduğu Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.


Yılmaz, depremin yaralarını sarmak için bütçede çeşitli kalemlerde olmak üzere toplam 3 trilyon liranın ayrıldığını belirtti.


Yılmaz Malatya'da, gün boyunca Dünya Kayısı Ticaret Merkezini ve TOKİ kalıcı konut inşaat alanını ziyaret edecek; İkizce'de Beton Santralleri ve Asfalt Plantleri Açılış Töreni'ne katılacak.



#Cevdet Yılmaz
#Deprem
#ekonomi
1 saat önce
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