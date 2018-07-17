Çevik Kuvvet Polisi maaşı ne kadar?

Halkın huzur ve güvenliğinde etkin olarak hizmet eden Çevik Kuvvet Polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Çevik Kuvvet Polislerinin yeni yılla birlikte zamlı maaşları da belli oldu. 2018 yılı Çevik Kuvvet Polisleri maaşlarına tüm detaylar haberimizde...

Çevik kuvvet maaşı kaç TL?

2018 yılı itibari ile Çevik Kuvvet Polisleri ortalama 4 bin 500 lira civarında maaş almaktadır. Ancak bu tutar polisin mezun olduğu okula, aile durumuna, çocuk durumuna ve görev yaptığı bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Bunun yanında görevinde eski olanlar, tehlikeli bölgede olanlar ve nüfusu kalabalık olan şehirlerde görev yapan çevik kuvvet polislerinin aldıkları tazminat tutarı diğerlerine göre daha fazladır.

Emniyette "Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü" kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da "Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü" kuruldu.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturuldu.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı.

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