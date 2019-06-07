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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevre için seferber olalım

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bendevi Palandöken
Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarrufun hayati önem taşıdığını belirtti. Palandöken, kurlardaki dalgalanmaların tüm ülkeler gibi Türkiye ekonomisini de etkilediğine işaret etti. Kurlardaki hareketliliğin piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarrufun hayati önem taşıdığına dikkat çeken Palandöken, "Bunun için tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalı. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir" dedi. Palandöken, aşırı israf ve tüketimin çevreye de zarar verdiğini söyledi.

REÇETESİ HAZIR

Palandöken, özellikle ithal ürünler açısından tasarruf oranlarının en üst seviyeye çıkartılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası hale geldi. Ancak bunların çoğunda maalesef dışa bağımlıyız. Bu ürünler döviz kurlarından etkilendiği için en çok teknolojik ürünlerden tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız." Elektrik ve suyun gereğinden fazla kullanılmamasının önemine değinen Palandöken, ihtiyaç dışı kıyafet, ayakkabı, kozmetik gibi ürünlerin satın alınmaması çağrısında bulundu.

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