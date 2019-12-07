Ceyhan’a 10 milyar dolarlık rafineri

Türkiye Varlık Fonu’nun da 10 milyar dolarlık rafineri ve petrokimya yatırımı yapacağını açıkladığı Ceyhan, Rönesans’ın uluslararası yatırımcılarla yapacağı tesislerle birlikte 11,4 milyar dolarlık çekim oluşturdu. Petrol ve doğalgazda enerji hatlarının kesişim noktası olan Ceyhan, petrol üreten ülkelere yakınlığı ve deniz ulaşımı ile yatırımcı için stratejik olarak nitelendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın açıkladığı 15 milyar dolarlık ithal rafineri ürünlerinin açığı da Ceyhan’ı cazip kılıyor.

Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi

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Mustafa Varank tesisi gezdi.

2023 ENERJİDE ALTIN YIL OLACAK

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi için, “Ülke olarak enerjinin her alanında önemli hamleler gerçekleştirmeye ve yerli kaynak üretimi konusunda yeni rekorlara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye için 2023 yılının büyüme hikayesi enerji bağımsızlığı etrafında şekillenecek” değerlendirmesinde bulunmuştu.

VARLIK FONU 10 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana’nın Ceyhan ilçesinde 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF’nin petrokimya, madencilik

ve yerli elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü. Fonun Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafinerinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021’de başlanacak. İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projenin, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması hedefleniyor.

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İLK ADIMI RÖNESANS ATTI

Rönesans Holding hem kendisinin hem Ceyhan Endüstri Bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına geçtiğimiz aylarda imza atmıştı. 1,4 milyar dolarlık projenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Türkiye’nin cari açığını 250 milyon dolar azaltması beklenen projenin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. Ceyhan Petrokimya ve Endüstri Bölgesi’nde 2020 sonunda inşaatına başlanacak tesis, son yıllarda bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en önemli endüstriyel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

450 BİN TON KAPASİTELİ TESİS

Türkiye halihazırda petrokimya hammaddesi ve plastik ürünler alanında yılda 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyor. Bu rakam ülkemizin cari açığının yüzde 20’sinden fazlasına denk geliyor. Petrokimya ithalatında polipropilen önemli bir paya sahip. Sonatrach ve GS E&C ile ortaklaşa inşa edilecek olan Polipropilen Üretim Tesisi’nin, Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini tek başına karşılaması bekleniyor. Polipropilen alanında Türkiye’nin toplam üretiminin 3 katını tek başına gerçekleştirecek olan 450 bin ton kapasiteli tesisin inşaatının 2023 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Rönesans’ın yapacağı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin inşaatında yaklaşık 2 bin kişinin çalışacak ve tesisin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 600 kişilik istihdam oluşturulacak.

Enerjinin merkezi oluyor

Rafineri, Ceyhan’ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine de destek sağlayacak. Türkiye’nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. 2018’de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Yeni rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunulacak. Rafineri yatırımının, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.