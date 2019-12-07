Ekonomi Ceyhana 10 milyar dolarlık rafineri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ceyhan’a 10 milyar dolarlık rafineri

Rafineri ve petrokimya sahasındaki dış ticaret açığını azaltmak için Adana Ceyhan’a 10 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde son aşamaya geldik, inşallah ilk yatırımların temellerini haziran ayında atacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi
Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi

Türkiye Varlık Fonu’nun da 10 milyar dolarlık rafineri ve petrokimya yatırımı yapacağını açıkladığı Ceyhan, Rönesans’ın uluslararası yatırımcılarla yapacağı tesislerle birlikte 11,4 milyar dolarlık çekim oluşturdu. Petrol ve doğalgazda enerji hatlarının kesişim noktası olan Ceyhan, petrol üreten ülkelere yakınlığı ve deniz ulaşımı ile yatırımcı için stratejik olarak nitelendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın açıkladığı 15 milyar dolarlık ithal rafineri ürünlerinin açığı da Ceyhan’ı cazip kılıyor.

  • Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi
  • ***
  • Mustafa Varank tesisi gezdi.

2023 ENERJİDE ALTIN YIL OLACAK

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi için, “Ülke olarak enerjinin her alanında önemli hamleler gerçekleştirmeye ve yerli kaynak üretimi konusunda yeni rekorlara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye için 2023 yılının büyüme hikayesi enerji bağımsızlığı etrafında şekillenecek” değerlendirmesinde bulunmuştu.

VARLIK FONU 10 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana’nın Ceyhan ilçesinde 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF’nin petrokimya, madencilik

ve yerli elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü. Fonun Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafinerinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021’de başlanacak. İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projenin, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması hedefleniyor.

İLK ADIMI RÖNESANS ATTI

Rönesans Holding hem kendisinin hem Ceyhan Endüstri Bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına geçtiğimiz aylarda imza atmıştı. 1,4 milyar dolarlık projenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Türkiye’nin cari açığını 250 milyon dolar azaltması beklenen projenin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. Ceyhan Petrokimya ve Endüstri Bölgesi’nde 2020 sonunda inşaatına başlanacak tesis, son yıllarda bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en önemli endüstriyel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

450 BİN TON KAPASİTELİ TESİS

Türkiye halihazırda petrokimya hammaddesi ve plastik ürünler alanında yılda 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyor. Bu rakam ülkemizin cari açığının yüzde 20’sinden fazlasına denk geliyor. Petrokimya ithalatında polipropilen önemli bir paya sahip. Sonatrach ve GS E&C ile ortaklaşa inşa edilecek olan Polipropilen Üretim Tesisi’nin, Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini tek başına karşılaması bekleniyor. Polipropilen alanında Türkiye’nin toplam üretiminin 3 katını tek başına gerçekleştirecek olan 450 bin ton kapasiteli tesisin inşaatının 2023 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Rönesans’ın yapacağı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin inşaatında yaklaşık 2 bin kişinin çalışacak ve tesisin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 600 kişilik istihdam oluşturulacak.

Enerjinin merkezi oluyor

  • Rafineri, Ceyhan’ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine de destek sağlayacak. Türkiye’nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. 2018’de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Yeni rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunulacak. Rafineri yatırımının, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Karar alındı: Günlük petrol üretimi 500 bin varil daha azaltılacak
EKONOMİ
Karar alındı: Günlük petrol üretimi 500 bin varil daha azaltılacak
Gürültücü komşu

Gürültücü komşu

​Anlaşma ile planı bozulan Yunanistan, boş tehditler savuruyor.
Barbarlar

Barbarlar

​Fransız polisi ölçüsüz şiddette sınır tanımıyor.
8milyonumuz bağımlı

8
milyonumuz bağımlı

​Türkiye'deki bağımlılarla ilgili rapor korkuttu.
Dumansız fabrika

Dumansız fabrika

​Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt çevreci bir üretim yapıyor.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Riva'da yola<br>devam kararı aldı

Riva'da yola
devam kararı aldı

​Galatasaray, Florya arazisini 120 milyon TL bedelle geri aldı.

İyi ki doğdun Ceren

İyi ki doğdun Ceren

​Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutladı.
Suikast girişimi

Suikast girişimi

PKK ​toplantı halindeki SMO komutanlarına saldırdı.
Soylu ve Akar’a suikasta gelmiş

Soylu ve Akar’a suikasta gelmiş

​Ankara'da tutuklanan terörist itiraf etti.
Suçlu olan kaçar

Suçlu olan kaçar

Diyarbakır annesi: ​HDP aracılık yaptığı için çocuklarımız şu an dağda.
NATO için birinci tehdit artık Çin

NATO için birinci tehdit artık Çin

​NATO'da Çin artık 'Yeni Rusya' olarak görülüyor.
Ara tatillerde AB standardına geçtik

Ara tatillerde AB standardına geçtik

​Turizmin yazın olduğu gibi kışın da hareketli geçmesi bekleniyor.
Ceyhan’a 10 milyar dolarlık rafineri

Ceyhan’a 10 milyar dolarlık rafineri

Endüstri Bölgesi'nde son aşamaya gelindi.
F-16'ların yerini alabilir

F-16'ların yerini alabilir

​İlk uçuşunu gerçekleştiren AKINCI TİHA'nın göz alıcı özellikleri.
ABD'de saldırı

ABD'de saldırı

​Hava üssünde bir Suudi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Kadıköy'de gol yağmuru!

Kadıköy'de gol yağmuru!

​Fenerbahçe, haftanın açılış maçında farklı kazanarak 3 puana uzandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.