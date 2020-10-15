Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 786 lira oldu

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İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma ezanı saat kaçta okunacak? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.