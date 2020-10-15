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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 786 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 485,2 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 786 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 217 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 786 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 217 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 485,2 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 485,00 485,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.202,00 3.223,00 3.196,00 3.217,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 442,30 446,30
  • Lira(Tam) Ziynet 3.130,00 3.150,00 3.123,00 3.143,00
  • Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.562,00 1.572,00
  • Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 781,00 786,00
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