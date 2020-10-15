Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 786 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 786 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 217 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 485,2 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- ÇARŞAMBA PERŞEMBE
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 485,00 485,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.202,00 3.223,00 3.196,00 3.217,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 442,30 446,30
- Lira(Tam) Ziynet 3.130,00 3.150,00 3.123,00 3.143,00
- Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.562,00 1.572,00
- Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 781,00 786,00