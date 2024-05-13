Ceza artınca mağduriyet azalır

Teklifle; fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara da 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilmesi öngörüldü.

Lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, bir yıl içinde en az 3 defa stokçuluk suçu işleyen üretici ve tedarikçilere 6 güne kadar kapatma cezası uygulayacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ergün Kılıç

STOKÇULUK ÖNLENECEK

Yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, kurallara aykırı davrananlara ekonomik ve hukuki açıdan ceza verilmesinin isabetli olduğunu söyledi.

Tüketicilerin sık mağdur olduğu durumlardan birinin de satış sonrası mal ve hizmetlerin yasal süre içinde teslim edilmemesi olduğunu bildiren Kılıç, "Örneğin, bir düğün için alınan gelinlik veya ev mobilyası gibi ürünlerin belirlenen süre içinde teslim edilmemesi, tüketicileri hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bırakabilir" dedi. Kılıç, tüketici mağduriyeti oluşmaması için servis istasyonlarının yeterlilik belgesine sahip olmasının da önemli olduğunu aktardı.

Levent Küçük

Caydırıcılık açısından çok daha etkili

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de hem üretici hem de tüketici açısından yerinde bir düzenleme yapıldığına işaret ederek, "Biz serbest piyasa şartlarının yerine getirilmesini tabii ki istiyoruz. Ancak burada vatandaşın ve kamunun yararı da göz ardı edilmemeli. Serbest piyasa ekonomisi var diye bir ürünü herkes istediği fiyat satamamalı. Artan ceza tutarları, caydırıcılık açısından daha etkili olacak" değerlendirmesinde bulundu.







