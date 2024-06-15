Cezaevlerinde temiz enerji dönüşümü

Güneş enerji santrallerinden geri dönüşüm tesislerine, adalet ormanlarından e-Tebligata kadar birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçiren bakanlık, tasarruf tedbirlerini genişletecek. Bakanlık, 2015 yılından itibaren uygulamaya koyduğu e-Tebligat ile 223 milyon 678 bin 655 ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırdı. Çevre dostu uygulama e-Tebligat sayesinde 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildi. Böylece 133 bin 89 ağaç da kesilmekten kurtarıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eliyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde 559 Adalet Ormanı oluşturuldu. 2017 yılından bu güne kadar personel, hükümlü ve tutuklular tarafından 2 milyon 213 bin 242 fidan ekildi. Aynı zaman süresince 3 milyon 818 bin 915 ağacın bakımı da yapıldı.