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Ekonomi

Cezaevlerinde temiz enerji dönüşümü

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde aydınlatmalarda LED dönüşümü başta olmak üzere sıcak su ihtiyacı için de güneş enerji santrali kullanımına ağırlık verecek.

Uğur Duyan
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:12 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Pilot uygulamaya Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda başladı. 2022 yılında 61 milyon TL maliyetle toplamda 9.8 megavat gücünde güneş enerji santralinde kurulumu ve iç aydınlatmalarda LED dönüşümü sağlandı. 2023 yılında 15 milyon kilovat elektrik üretimiyle 60 milyon TL cepte kaldı. Ayrıca LED dönüşümü sayesinde aydınlatmada yüzde 30 oranında elektrik tasarrufu sağlandı.

TASARRUF TEDBİRLERİ GENİŞLETİLİYOR

Güneş enerji santrallerinden geri dönüşüm tesislerine, adalet ormanlarından e-Tebligata kadar birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçiren bakanlık, tasarruf tedbirlerini genişletecek. Bakanlık, 2015 yılından itibaren uygulamaya koyduğu e-Tebligat ile 223 milyon 678 bin 655 ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırdı. Çevre dostu uygulama e-Tebligat sayesinde 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildi. Böylece 133 bin 89 ağaç da kesilmekten kurtarıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eliyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde 559 Adalet Ormanı oluşturuldu. 2017 yılından bu güne kadar personel, hükümlü ve tutuklular tarafından 2 milyon 213 bin 242 fidan ekildi. Aynı zaman süresince 3 milyon 818 bin 915 ağacın bakımı da yapıldı.



#Adalet Bakanlığı
#Cezaevi
#Enerji
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