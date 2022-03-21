CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtaları fuar alanını basmıştı: Teftiş 50 milyon dolar zarar ettirdi

Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası Makine Fuarı'na bir baskın gerçekleştiren zabıta ekipleri, stantların üzerindeki firmaların levhalarının boylarını ellerindeki metrelerle ölçüp, tabela vergisi almak istemişti. Zabıta ile tartışan katılımcı firma sahipleri görevlileri stantlarına sokmak istememiş, yaşananlar sırasında Türkiye'ye ticaret için gelen yabancı alıcılar büyük bir şaşkınlık yaşamıştı.

Fuar alanında açıklamalarda bulunan Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, teftiş girişiminin, Türkiye'ye elli 50 milyon dolar kaybettirdiğini iddia etti.

Çelik, olayın yaşandığı gün karşılarında 15-20 kişilik üniformalı zabıta gördüklerini, içeride birçok yatırımcı bulunduğunu ifade ettiğini belirtti.

Çelik, zabıtaların hoyrat tavırlarının yabancı alıcılar tarafından garipsendiğini, zabıtaları polis sandıklarını ve yaptıkları işin illegal bir oluşum olduğunu düşünerek fuarı terk ettiklerini belirtti.

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"YABANCILAR ZABITALARI POLİS SANDI"

Asıl zararın ülke ekonomisine, Türkiye ihracatına verildiğini söyleyen Çelik, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 100 firmanın 12'sinin fuara katıldığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ortalama 50-60 milyon dolarlık bir hacim bekliyorduk. Gerçekleşen ticaret bir milyon lirayı bulmadı. Yabancı yatırımcılar zabıta baskınını polis sanınca bizim de burada kurduğumuz yapının illegal bir oluşum olduğunu düşününce, ne kadar anlatmak istesek de anlamadılar, anlayamadılar. Yani düşünün ki böylesine uluslararası bir fuar yapıyorsunuz, 46 ülkeden insan geliyor. Ama Bakırköy semt pazarında gezer gibi bir üniformalı telsizli kolluk kuvveti, zabıta ordusu ellerinde metrelerle stantların boyunu ölçüyorlar. Firmaların markalarına bakıyorlar. dolayısıyla biz en başında daha açılışını yapamadan organizasyonu dağıtmak zorunda kaldık, istemeden de olsa. Yabancı alıcıların pek çoğu gitti, 33 kişi kaldı sadece."

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OYNAT 00:40 CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri fuar alanını bastı CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin zabıtaları ile fuar katılımcıları arasında gerginlik yaşandı.



Yeşilköy'de bulunan İFM hollerine Uluslararası Makine Fuarı'nda şok bir baskın gerçekleştiren zabıta ekipleri, stantların üzerindeki firmaların levhalarının boylarını ellerindeki metrelerle ölçüp, tabela vergisi almak isteyince katılımcılarla kavganın eşiğine geldiler.



Zabıta ile tartışan katılımcı firma sahipleri görevlileri stantlarına sokmak istemediler. Yaşananlar sırasında Türkiye'ye ticaret için gelen yabancı alıcılar da şaşkınlık yaşadı. BiP'te paylaş

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"25 BİN LİRA İÇİN 50 MİLYON DOLARI SABOTE ETTİLER"

Ticaret yapmadan firmaların fuar alanını boşalttığını, milyonlarca liralık makinelerin tıra geri yüklendiğini anlatan Çelik, "Bütün bunların neden yapıldığını az önce öğrendim. Ne biliyor musunuz? 25 bin liralık tabela vergisi almak için buradaki en az elli 50 milyon dolarlık ihracatı sabote ettiler. Adeta baskın şeklinde gerçekleşen o olayın arkasından başta 4 ülkenin ticari heyeti olmak üzere yaptığımız işi illegal bir durum ve gelenleri de kolluk kuvveti olarak polis sanarak salonu terk ettiler. Ne için? Şu ana kadar şifahi olarak ifade ettikleri ortalama 25 bin lira için, en az 50 milyon dolarlık ihracattan olduk" diye konuştu.

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Bakırköy Belediyesi'nin kanundaki açıklardan yararlanarak eline aldığı güçle iki sivil kişinin yapabileceği denetimi, 15-20 kişilik üniformalı zabıta ekipleriyle yaptığını kaydeden Çelik, kendilerinin ve katılımcı firmaların zararının karşılanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"ÖRNEK BELEDİYENİZ BU MU?"

Hollanda, Almanya, Güney Afrika, Amerika ve okyanus ötesinden gelenlere zabıtanın ölçü almak için bunu yaptığını izah edemeyeceklerini belirten Erhan Çelik, ülke imajının zedelendiğini kaydetti.

Üniformalı telsizli bir ordunun buraya gelmesinin sebebinin ne olacağını günlerdir düşündüğünü belirten Çelik, "Bunu önce Bakırköy Belediye Başkanı'na sormak lazım. Sonra da CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Eski bir gazeteci olarak biliyorum, hala gündemi takip ediyorum. Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesi'ni örnek belediye olarak göstermişti. Kendisine sosyal medya hesaplarımdan da aynı soruyu rica beklentisiyle cevaplaması için sordum. Örnek belediyeniz bu mu?" ifadelerini kullandı.