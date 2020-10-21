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Ekonomi CHPli başkan yardımcısı kiracısı olduğu fabrikayı tahliye ederken binayı da söküp götürdü
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CHP'li başkan yardımcısı Yahya Han kiracısı olduğu fabrikayı tahliye ederken binayı da söküp götürdü

CHP'li başkan yardımcısı kiracısı olduğu fabrikayı tahliye ederken binayı da söküp götürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan fabrikasını İhsan Yümlü'ye satan ve bir yıllık kira sözleşmesi yaparak üretime devam eden Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, aylarca kirayı ödemeyince yeni mal sahibi ile icralık oldu. Mahkemeden çıkan tahliye sonrası binanın bazı kısımlarının sökülerek yapıda hasara yol açıldığı iddiasıyla Yahya Han hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Fabrikanın yeni sahibi İhsan Yümlü.
Fabrikanın yeni sahibi İhsan Yümlü.

Darıca'nın Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi Kanuni Sokak'ta, 11 bin 725 metrekare alanda 8 bin 400 metrekare kapalı alana sahip fabrikada, temizlik ve ambalaj kağıdı üzerine üretim yapılan şirketin sahibi olan, İstanbul'un Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, binayı 27 Haziran 2018'de İhsan Yümlü’ye sattı. Han, daha sonra Yümlü ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak, aynı binada bu defa kiracı olarak üretime devam etti.

Tahliye sırasında binanın bazı kısımlarının söküldüğü ve yapıda hasara neden olunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Şirketten kira bedeli ödenemeyince icra takibi başlatıldı. Tahliyeye başlayan şirket yetkililerinin, fabrika binasının çelik konstrüksiyondan yapılan bazı eklentilerini söktüğü görüldü. Bunun üzerine İhsan Yümlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'FABRİKAYI SÖKÜP GÖTÜRÜYOR'

Kiracılarının fabrikayı söküp, götürdüğünü iddia eden avukat Şükrü Caner, "Kiracımız ne yazık ki hem ödemeleri yapmadı hem de tahliye etmesini istediğimizde de fabrikayı taşımaya başladı. Fabrikanın içerisinde bulunan şeyleri taşıması en yasal hakkıdır ama fabrikayı söküp götürüyor. Bu dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Fabrikanın yan panelleri dahil her şeyi vinçlerle götürüyor, TIR ile taşıyor. Bir başka yere fabrika kurma gerekçesiyle yapıyor bunu yani fabrikamızı kaçırıyor" dedi.

Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü

'DÜNYADA GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL'

Şikayetçi olduklarını belirten Caner, "Biz de hakkımızı aramak için savcılığa başvuruda bulunduk, davalar açtık, icra takipleri açtık ancak şu anda yargının içinde bulunduğu durum salgın sebebiyle her şeye yetişemediğinden bu fırsattan istifade fabrikamızı elimizden göz göre göre kaçırıyor. Sığınağımız sadece yargı olduğu için biz de yargıya başvurumuzu yaptık ve sonucunu bekliyoruz. Mağduriyetimiz günden güne büyüyor. Bizim de elimiz bağlı, hiçbir şey yapamıyoruz. Bir fabrikanın sökülerek taşınılması dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Çünkü bu demonte bir fabrika değil. Kurulu, tapuda tescilli, belediyeden ruhsatlı bir bina göz göre göre sökülüp taşınıyor" diye konuştu.

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