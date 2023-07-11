CHP'li Kadıköy Belediyesinde isyan var: İşçiler ücretlerinin artırılması için eylem yaptı

Merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda en düşük ücretin net 20 bin liranın üzerine çıktığı, en düşük memur maaşlarının ise 22 bin lira seviyesine geldiği bir ortamda tüm belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasının kaçınılmaz olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplu iş görüşmeleri devam eden iş yerlerinde işçilerin taleplerini karşılayarak insanca yaşayacak ücret düzeyi için gerekli adımları atın. Toplu iş sözleşmesi yürürlükte olan tüm iş yerlerinde ise belediye işçilerinin ücret ve sosyal haklarını iyileştirecek ek protokol görüşmelerini derhal başlatın." ifadeleri kullanıldı.