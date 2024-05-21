Cidde’de fabrika kuracak

Türkiye'nin 35 yıllık takviye gıda üreticisi Aksuvital, yurt dışı yatırımlarına Suudi Arabistan ile devam ediyor. Suudi Arabistan'ın tanınmış ilaç şirketlerinden MPS ile yapılan anlaşma çerçevesinde Aksivital, üç yıllık satış pazarlama sürecinin ardından Cidde'ye 10 milyon dolarlık yatırım ile fabrika kuracak.

Yunus Aksu

50 KİŞİLİK EKİP CİDDE’YE GİDECEK

Üniversiteler ve TUBİTAK ile yürütülen ortak projeler ile patenti Türkiye'ye ait çok sayıda yüksek teknoloji ürünü takviye gıda geliştiren Aksuvital, yeni ortaklık kapsamında ilk etapta kapsül, tablet, sıvı ve efervasan üretecek. Suudi Arabistan'a kurulacak fabrika hakkında bilgi veren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Türkiye'den ilk etapta 50 kişilik ekibin Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.

YILLIK 25 MİLYON $’LIK ÜRETİM HACMİNE ULAŞACAK

Aksuvital’in sektöre çok sayıda yenilik kazandırdığını ifade eden Yunus Aksu, “Yüzde 50 ortaklıkla ilk aşamada 5 milyon dolarlık yıllık üretim hedefi var. Tesis tam kapasite ile üretime geçmesinin ardından yıllık 25 milyon dolarlık satış hacmine ulaşacak" dedi.







