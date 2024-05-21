|
Ekonomi

Cidde’de fabrika kuracak

Suudi Arabistan'ın tanınmış ilaç şirketlerinden MPS ile yapılan anlaşma çerçevesinde Aksuvital, üç yıllık satış pazarlama sürecinin ardından Cidde'ye 10 milyon dolarlık yatırım ile fabrika kuracak.

04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 01:58 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Aksuvital.
Aksuvital.

Türkiye'nin 35 yıllık takviye gıda üreticisi Aksuvital, yurt dışı yatırımlarına Suudi Arabistan ile devam ediyor. Suudi Arabistan'ın tanınmış ilaç şirketlerinden MPS ile yapılan anlaşma çerçevesinde Aksivital, üç yıllık satış pazarlama sürecinin ardından Cidde'ye 10 milyon dolarlık yatırım ile fabrika kuracak.

Yunus Aksu

50 KİŞİLİK EKİP CİDDE’YE GİDECEK

Üniversiteler ve TUBİTAK ile yürütülen ortak projeler ile patenti Türkiye'ye ait çok sayıda yüksek teknoloji ürünü takviye gıda geliştiren Aksuvital, yeni ortaklık kapsamında ilk etapta kapsül, tablet, sıvı ve efervasan üretecek. Suudi Arabistan'a kurulacak fabrika hakkında bilgi veren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Türkiye'den ilk etapta 50 kişilik ekibin Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.

YILLIK 25 MİLYON $’LIK ÜRETİM HACMİNE ULAŞACAK

Aksuvital’in sektöre çok sayıda yenilik kazandırdığını ifade eden Yunus Aksu, “Yüzde 50 ortaklıkla ilk aşamada 5 milyon dolarlık yıllık üretim hedefi var. Tesis tam kapasite ile üretime geçmesinin ardından yıllık 25 milyon dolarlık satış hacmine ulaşacak" dedi.



#Aksuvital
#Ticaret
#İhracat
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri