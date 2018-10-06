Çiftçiden yoğun talep

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya bugüne kadar 22 bin 860 çiftçinin başvurduğunu bildirdi. Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında yer alan Hazineye ait ziraat arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin verileri paylaştı. Kurum, yaklaşık 218 bin çiftçinin faydalanacağı uygulamaya başvuruların devam ettiğini belirtti.

KİRANIN YÜZDE 25’İ PEŞİN

Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017'den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kurum, başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve söz konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmaması şartı olduğunu hatırlattı.

Kira bedelinin nasıl ödeneceğine ilişkin ayrıntıları da paylaşan Kurum, "Çiftçilerimiz kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını 2 taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek" dedi.

Murat Kurum

5 YILDA 10 EŞİT TAKSİT

Kurum, arazilerinin belediye veya mücavir alan sınırları içinde olması durumunda ise Hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satılabileceğini, taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle vade farkı alınıp ödenebileceğini söyledi. Belediye ve mücavir sınırları dışında olması halinde ise rayiç bedelinin yarısı üzerinden bu arazilerin doğrudan satın alınabileceğini anlatan Kurum, bedelin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 20, yarısının peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim yapılacağını, taksitli satışların ise 6 yılda 12 eşit taksitle yapılacağını hatırlattı.

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SON BAŞVURU TARİHİ 19 KASIM

Kira süresi sonunda çiftçiler isterlerse kira süresini uzatabildikleri gibi bu arazilerin doğrudan kendilerine satışlarının da yapılabileceğini belirten Kurum, son başvuru tarihinin 19 Kasım olduğunun altını çizdi. Kurum, çiftçilerin düzenlemeden faydalanmaları için 19 Kasım'a kadar Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini aktardı.

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