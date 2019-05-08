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Ekonomi Çiftçilerden böceklere mavi leğenli önlem
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakla zınnı böceğine mavi leğenli önlem!

Çiftçilerden böceklere ’mavi leğenli’ önlem

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde çiftçiler, meyve ağaçlarına çiçek döneminde büyük zarar veren bakla zınnı böceklerini yok etmek için ağaçların altına mavi leğen koyarak verilen zararı azaltıyor.

Haber Merkezi IHA
Bakla zınnı böceği maviye karşı olan hassasiyetinden dolayı leğenin içine geliyor.
Bakla zınnı böceği maviye karşı olan hassasiyetinden dolayı leğenin içine geliyor.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki Ziraat Mühendislerinin çiftçileri bilgilendirmesi ile ’Mavi Leğen’ uygulamasına geçildi. Üreticiler, meyve ağaçlarına çiçek döneminde zarar veren bakla zınnı böceğiyle mücadelede ilginç bir yöntem kullanmaya başladı. Çiçeğin içine girerek kurutan bakla zınnı böceğinin maviye karşı hassasiyeti olduğunu öğrenen çiftçiler, çiçek döneminde meyve ağaçların altına mavi leğen koymaya başladı. Mavi leğenlerin içine su koyan çiftçiler, bakla zınnı böceğinin maviye karşı olan hassasiyetinden dolayı leğenin içine geldiğini ve bu sayede meyvelerin çiçek döneminde kurumasını engellediklerini bildirdi.

İHA
Bakla zınnı böcekleri mavi hassasiyetinden dolayı leğenlerin içine geliyor.

Bu konuda bilgi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Kaan Selvi, "İlçemizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan kiraz ve vişne ağaçlarında görülen bakla zınnı denilen zararlının populasyonunda artış görülmüştür. Bu zararlı özellikle meyvelerde çiçeklerin dişi ve erkek organlarını yiyerek ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bakla zınnı zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemlerinden biri olan renk tuzakları meyve bahçelerinde uygulanmaktadır. Renk tuzaklarından biri olan mavi leğen uygulamasını üreticilerimizin bahçelerinde dekara 2 adet olacak şekilde uygulayıp başarılı sonuçlar aldık. İlçemizde organik tarımın yaygınlaşmasıyla zararlılara karşı savaşımda alternatif mücadele yöntemleri üzerinde duruyoruz. Böylelikle hem pestisit kullanımını hem de üreticilerimizin tarımsal girdilerini azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

İHA
Mavi leğen ile meyvelerin çiçek döneminde kuruması engelleniyor.

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