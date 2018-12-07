Ekonomi Çiftçilere avantajlarla dolu Çiftçim BES
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçilere avantajlarla dolu Çiftçim BES

Vakıf Emeklilik, özel hazırladığı Çiftçim BES ile çiftçilerin toprağa olan sevgisini rahat bir geleceğe dönüştürüyor. Şirket; ‘Çiftçim BES’ ve ‘VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı ek faydalarıyla birlikte sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıf Emeklilik, Çiftçim BES ve Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı ek faydalarıyla birlikte sunuyor.
Vakıf Emeklilik, Çiftçim BES ve Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı ek faydalarıyla birlikte sunuyor.

Vakıf Emeklilik, çiftçiler için ayrıcalıklarla dolu Çiftçim BES’i hazırladı. Çiftçim BES ile çiftçilerin küçük birikimleri tasarrufa dönüşüyor. Vakıf Emeklilik, Çiftçim BES ve VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı ek faydalarıyla birlikte sunuyor.

Aylık 100 TL ve üzeri BES Katkı payı ödeyen ve VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası satın alan VakıfBank Tarım Kart veya Çiftçi kayıt belgesi sahibi çiftçiler, Traktör

Yol Yardımı ek faydasından yararlanabileceği gibi, aylık 180 TL ve üzeri BES katkı payı ödediklerinde ise ayrıca Yaşam Kulüpleri’nin ayrıcalıklarından da yararlanabilecekler.

Özgür Obalı

İNDİRİMLİ FIRSATLAR

Vakıf Emeklilik’te Bireysel Emeklilik sözleşmesi bulunanlar, ayrıcalıklı Yaşam Kulüpleri dünyasında kapsamlı sağlık hizmetlerinden danışmanlığa, eğitimden spora birçok alanda hayatlarına yenilik katarken ücretsiz diş temizliğinden çilingir hizmetine, indirimli check up’tan araç kiralamaya kadar günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek hizmetlerde de avantaj sahibi oluyor.

RAHAT BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yaşam Kulüpleri dünyasının ücretsiz ya da indirimli fırsatlarından yararlanıyor. Emeklilik için uzun vadeli planlar yaparken yaşam standardını yükseltip şimdiden rahat geleceğin keyfini yaşıyor.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, çiftçimizin toprağa olan sevgisini rahat bir geleceğe dönüştürmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu gerçekten yola çıkarak Çiftçim BES’i geliştirdik.

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VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası ile birlikte ek avantajlarla sunduğumuz Çiftçim BES’le çiftçilerimize rahat bir gelecek için destek olacağız. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’ni mümkün olduğunca toplumun her kesimine yayarak tasarruf için en avantajlı fırsattan herkesin yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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