Ekonomi Çiftçinin arazisi devletten
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçinin arazisi devletten

Tarım ve Orman Bakanlığı, az topraklı ve topraksız çiftçi ailelere “çiftçilik yapmak şartıyla” sürdürdüğü Arazi Dağıtım Projesi’nde çiftçi sayısı 16 bini, arazi alanı ise bir milyon dekarı aştı. Hedef daha fazla çiftçiye ulaşmak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Topraksız çiftçi ailelerin çiftçilik yapmasını özendirmek için atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Arazi Dağıtım Projesi’nde çiftçi sayısı 16 bini alan ise bir milyon dekarı aştı. Proje kapsamında Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Aydın, Ankara, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çankırı’da 38 ilçede 199 köy-kasabada 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisinin 16 bin 151 çiftçi ailesine dağıtıldı. Halen Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir ve Edirne’de 28 köy/mahallede 253 bin 32 dekar arazinin dağıtım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

23 MİLYON HEKTAR AŞILMAK İSTENİYOR

Söz konusu proje ile halen Türkiye'nin yaklaşık 23 milyon 811 bin hektar olan ve yüz ölçümünün yüzde 30.3’üne denk gelen tarım arazisi varlığının artırılması hedefleniyor. Uygulama çerçevesinde hazineye ait arazilerin az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerine ‘çiftçilik yapmaları şartıyla’ verilmesi öngörülüyor. Bu arazilerin böylece üretime kazandırılması sağlanıyor. Hazine arazisi ile topraklandırılan çiftçilere, komisyon marifetiyle belirlenen bedel karşılığında adlarına tapu tescilleri yapılıyor. Bu bedeller tapuların verildiği yıldaki değer üzerinden hesaplanıyor, borçlandırmadan sonra 4 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yılda 10 eşit taksitte ve faizsiz olarak geri ödeniyor.

İthal buğday iddialarına cevap

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan “500 bin ton buğday ithalatı” iddialarına cevap geldi. Bakanlık açıklamasında, “Piyasa düzenleyici konumda olan TMO'nun ithalat kotasındaki 500 bin tonluk artış mevsimsel dalgalanmalara karşı kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Nitekim ülkemizde buğday üretimi kendi ihtiyacımıza yetecek düzeydedir. TÜİK verilerine göre ortalama buğday üretimimiz 20,5 milyon ton olup, tüketimimiz ise 18,2 milyon tondur” denildi.


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