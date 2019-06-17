Çiftçinin ayağına tarım danışmanı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişimlere paralel olarak çiftçilerin bilgi ihtiyacını karşılamak ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzını sağlamak amacı ile ‘tarımsal danışmanlık’ uygulamasını sürdürüyor. Araziye çıkan danışmanlar çiftçinin ayağına bilgi götürürken, üretimde gördükleri eksiklikleri de müstahsil ile paylaşıyor.

HER BİLGİYİ ÜRETİCİYE GÖTÜRÜYOR

Tarımsal danışmanlık, tarımsal işletmelerin ve üreticilerin, üretim, pazarlama, işletme kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması, finansa erişim ile doğal kaynakların korunmasına dair ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi üreticilerin ayağına kadar götürüyor. Aynı zamanda, bir danışman etrafında kümelenen belirli bir üretim kolundaki üreticilerin bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılıyor. Bugüne kadar toplam 14 bin 58 kişiye Tarım Danışmanı, 3 bin 323 kişiye Tarım Yayımcısı sertifikası verildi.

YÜZDE 40’I KADIN

Plan çerçevesinde gerek büroda, gerekse işletme ziyaretleri ile teorik ve uygulamalı olarak ihtiyaç duyduğu bilginin ve hedeflenen değişikliğin sağlanmasına çalışıyor. Danışmanlar içerisinde kadınların oranı yüzde 40 civarında bulunuyor.

Avrupa’da farklı modelleri var

Tarımsal danışmanlık sisteminin farklı ülkelerde farklı modeller bulunuyor. Örneğin Avusturya ve Fransa’da ziraat odası, Portekiz’de kooperatifler, Yunanistan, İspanya ve İsveç’te tarım bakanlığı, İngiltere, Hollanda ve Danimarka’da tarımsal danışmanlık şirketleri, Amerika’da ise üniversitelerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde öne çıkıyor.