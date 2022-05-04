Çiftçinin bayramı tarlada: Bayram da olsa mahsul susuz kalmamalı

Her saatin kıymetli olduğu tarımsal üretimde çiftçiler ve çalışan işçiler Ramazan Bayramı’nı Türkiye genelinde büyük ölçüde mesaide geçiriyor. Terin toprağa karıştığı bu adreslerden biri de Şanlıurfa Ceylanpınar. Tarım çalışanlarından Mehmet Küçükçay, dünya genelinde gıda sorunu yaşandığını hatırlatarak “Bu sorunun ülkemizde yaşanmaması için sürekli sahalardayız” diyor. Küçükçay, bayramda sabah 5’te tarlada olduğunu daha sonra da ailesiyle bayramlaştığını dile getirdi.

Mehmet Küçükçay

ÜRETİME KATKI SAĞLIYORUZ

Tarlaların sulanmasında görevi olan tarım işçisi Şehmuz Asan da Türkiye’nin gıda ihtiyacını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Asan, “Üretime katkı sunuyoruz. Tarlalarda mercimek, buğday, ayçiçek ve yoncaları suluyoruz. Eğer kuraklık yaşanırsa sürekli sulama yapacağız. Bayramda bile mesaimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

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ARIZALARA ANINDA MÜDAHALE

Tedarik hizmetinde bulunan tarım işçisi Şehmuz Abaş ise su kuyularında yaşanabilecek sorunlara müdahale ettiklerini söyledi. Abaş, “Tarım için su elzem bir durum. Kuyularda ihtiyaç duyulması durumunda oluşan herhangi bir durumu acil gidermemiz gerekiyor. Bayram da olsa mahsul susuz kalamaz. Bu yüzden bayramda da sahadayız” diye çalışmalarını anlattı.

BU İŞİN MESAİSİ OLMAZ

Hayvancılıkla uğraşan Abdulkadir Öğül ise mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını dile getirdi. Öğül, “Hayvancılık hizmeti 7/24 mesai gerektiren bir meslek. Süt sağımı yapılması gerekiyor. Bu sağımın ardından sütlerin soğuk hava depolarına götürülmesi gerekiyor. Hayvanları kırpma işlemlerini yapıyoruz. Bunları yapmak içinde sürekli mesaideyiz” ifadelerini kullandı.

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Mustafa Akgeyik

Yılda iki kez mahsul alıyoruz

Ceylanpınar Öz-Orman-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Akgeyik, tarım arazilerinin yılda iki defa mahsul verdiğini kaydetti. Ceylanpınar’ın ülke tarımındaki önemine dikkat çeken Akgeyik “1 milyon 900 bin dekar ekili alana sahibiz ve 100 bine yakın küçükbaş hayvanımız var. Bayramda ülkemize hizmette bulunmak için sahadayız. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar bayramda tatil yapamaz” konuştu.