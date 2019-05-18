Çiftçinin kredi maliyeti düşmeli

Her iki kurumun çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılamasını isteyen Bayraktar, “Diğer kamu bankaları da çiftçimize Hazine destekli düşük faizli kredi vermelidir. Tarımsal kredilerde, masraf, komisyon, hayat sigortası, tarım sigortası istenmemeli. Yatırım kredilerinde ipotek bedeli, limit tahsis masrafı kaldırılmalı” diye konuştu.

GENÇLER TARIMDA KALMALI

TZOB'un 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Açılışta konuşan Bayraktar, tarım Bağ-Kur primlerinin yüksekliğine işaret ederek, "Tarımdaki istihdam son bir yılda 300 bine yakın azalarak 4,7 milyonun altına geriledi. Gençleri tarımda tutamazsak, tarımsal üretimimiz de gıda güvencemiz de tehlikeye girer. Çözüm bellidir: Tarım Bağ-Kur primleri indirilmelidir. Çiftçilerimize her yıl için 90 gün yıpranma payı verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Hayvancılık sektöründeki yüksek yem fiyatlarından da yakınan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Süt fiyatlarında istikrar sağlanmadığı sürece, Türkiye'nin et sorunu olacaktır. Yetiştiricilik yapmak gerçekten zor hale gelmiştir. Kanatlı sektöründe de durum farklı değil."