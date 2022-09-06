Çiftçiye iklim koruması

Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak çevre konusunda önemli bir adım atan Türkiye, ‘yeşil dönüşümü’ Orta Vadeli Program’a da taşıdı. 2023-2025 yıllarını kapsayan üç yıllık Orta Vadeli Program’a 21 yeşil hedef dahil edildi. Buna göre, net sıfır emisyon hedefine giden yolda düşük karbonlu büyüme stratejisi uygulanacak. Sektörlerin en iyi teknikler ve çevreyi en fazla düşünen uygulamalarla üretim yapması özendirilecek ve karbon emisyonu sıfıra indirerek üretimlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

YEŞİL TEKNOLOJİYE DESTEK ARTACAK

Sanayi, tarım, ulaştırma ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeşil teknoloji projelerine ekstra destekler sunulacak. Yeşil hidrojen ve enerji depolama gibi emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojilerin yatırım ekosisteminde geliştirmeler yapılarak yeşil üretimin sağlanması gerçekleştirilecek. Son dönemde yaşanan mevsim dışı hava olayları göz önünde bulundurularak çiftçilerin zarar gören ürünleri de koruma altına alınacak. İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerden tarım ürünlerinin korunması konusunda tarım sigortası genişletilecek.

KOBİ’LERE ÖZEL MEKANİZMA

Ayrıca iklim değişikliğinin getirebileceği orman yangınları ve hava muhalefetiyle mücadele için kara ve hava taşıt filosu güçlendirilecek. Yeşil dönüşüm finansmanına ihtiyaç duyacak işletmeler için firmaların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacak destek programlarında; verimlilik artıran, katma değeri yüksek, sera gazı emisyon artışını sınırlayan ve yeşil becerileri artıran yatırımlar öncelik kazanacak. Başta üretim ve ihracat yapan KOBİ’ler olmak üzere firmalar, emisyonu azaltarak üretimlerini gerçekleştirmek istedikleri takdirde özel destek mekanizmalarından yararlanabilecek. Ayrıca üretilen ürünlerin ve hizmetlerin değer zincirine göre analizi ve yönetimi konusundaki kapasiteler de artırılarak daha verimli üretimlerin yapılması teşvik edilecek.

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AKARYAKIT TARİH OLUYOR

Öncelik şehir içi ulaşımda olmak üzere ulaşım sistemlerinin tamamında düşük karbon emisyonlu ve sürdürülebilir ulaşım sistemi özendirilecek. Bu ulaşım sistemlerine geçilmesi için teknolojik dönüşümlere yönelik projeler en kısa sürede hayata geçirilecek. Taşımacılığın her noktasında geleneksel yakıt kullanımı azaltılacak kargo ve diğer işlemler için çok modlu taşımacılık terminalleri oluşturularak uçuşların ve araçların daha verimli çalışması sağlanacak. Bunların yanında çevreye duyarlı yol projeleri de hayata geçirilecek. Ayrıca elektrikli ve emisyonu az olan araçlara geçiş de özendirilecek.

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