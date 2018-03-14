Çiftlik Bank'a kayyum atanacak Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak On binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank’ın Bursa’nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırılırken, yönetime kayyum atanacağı öğrenildi.

Haber Merkezi 14 Mart 2018, 17:43 Son Güncelleme: 14 Mart 2018, 17:48 IHA