EkonomiÇiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftlik Bank'a kayyum atanacak

Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak

On binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank’ın Bursa’nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırılırken, yönetime kayyum atanacağı öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​.
IHA
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​.
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​.
IHA
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​.
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​
IHA
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​
IHA
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​
IHA
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​
IHA
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak​

Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü.

Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

Çiftlik Bank yöneticisi yakalandı
EKONOMİ
Çiftlik Bank yöneticisi yakalandı

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