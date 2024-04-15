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Ekonomi

Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyatla birlikte, üreticilerin eline litre başına net 14,65 lira geçecek.

17:41 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:45 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.


Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.


Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi.


Soğutma, nakliye ve diğer cari

Giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.


Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.



#çiğ süt tavsiye fiyatı
#süt
#Ulusal Süt Konseyi
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