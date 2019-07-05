Çimentocular Afrika’da fabrika avına çıktı

Dünyanın en büyük 20 oyuncusu arasında sadece bir Türk firmasının yer alması, dünyanın en büyük 4'üncü, Avrupa'nın ise 1'inci çimento üreticisi konumunda olan Türk üreticileri harekete geçirdi. Yurtdışında üretim yaparak global bir oyuncu olmayı hedeflediklerini aktaran Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, “Ürün ihracatından çok oyuncu ihracına odaklanmamız gerekiyor” dedi. TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de bu konuda sektörde hareketliliğin hızlandığını söyledi. Özdemir, sektördeki birçok şirketin özellikle Afrika ülkelerinde üretim yapacak fırsatları kolladığını aktardı.

ÇİMENTO FİYATI DÜŞÜK

Çimentocular, Türkiye'nin ihracatta öne çıkması için TCDD'nin demir yollarında 0 ila 150 kilometre arasında uyguladığı sabit tarife uygulamasını 200 kilometreye çıkarmasını da talep etti. Suat Çalbıyık, “Böylece 2 bin 400 kamyon trafikten çıkacak ve ihracatta önümüz açılacak” dedi. Öte yandan yandan Türkiye'nin en ucuz çimento satan ülke olduğunu ifade eden Çalbıyık, "Afrika'da bile 100 avrodan aşağı fiyat yok. Avrupa'da ise ton fiyatı 90 avrolarda. Bizde ise ton fiyatı 30-40 avro. Bunun en az 60 avro olması lazım. Çünkü bu düşük fiyatlar finansman giderlerimizi geri ödemede bizi zorluyor" diye konuştu.

İhracat % 46 arttı

2019 yılının ilk 6 ayında sektörün toplam ihracatı yüzde 46 artışla 444 milyon dolar oldu. En çok ihracat yapılan ülkeler ise ABD, Gana ve İsrail olarak dikkat çekti.

Rusya ve gürcistan satışları önemli

1 milyon ton çimentonun komşulara ihraç edilebileceğini aktaran Suat Çalbıyık, “Ancak Gürcistan ve Rusya Türkiye’den gelen çimentolar için 28 günlük test süreci uygulaması başlattı. Araç sahibi beklemek istemediği için 2 yıldır bu ülkelere çimento satamıyoruz. Bu da 35 milyon dolarlık kayıp demek” dedi.