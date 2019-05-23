Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Çin saatlerine damping önlemi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin saatlerine damping önlemi

Çin kökenli, elektrikle çalışan duvar saatlerine ilişkin dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğe göre, Çin'den ithal edilen söz konusu ürün için CIF bedelin yüzde 23'ü kadar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tebliğinde şöyle denildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde (CIF bedelinin yüzde 23'ü) uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İngilterede siyasi kriz

İngiltere'de siyasi kriz

Yarın istifa etmesi beklenen May'in arka koltuktaki gözyaşları.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Süre tanıması söz konusu değil

Süre tanıması
söz konusu değil

​Dışişleri'nden S-400 iddialarına açıklama.
Cocu'ya <br>talip var

Cocu'ya
talip var

​Fenerbahçe'den kovulmuştu, La Liga'ya gidiyor.
Ölüm çukurunu açan kişi tutuklandı

Ölüm çukurunu açan kişi tutuklandı

​Eyüp'te inşaat alanında küçük Baran ölmüştü.
Geri çağırıyor

Geri çağırıyor

​Hava yastıkları kaza olmadan açılıyor.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
Son kez

Son kez

Fenerbahçe yönetiminden 'Volkan Demirel' kararı.

Bin 500 yılda tüketilebilecek

Bin 500 yılda tüketilebilecek

Zonguldak havzasında bulunduğu açıklanmıştı.

243 bin oy şaibeli

243 bin oy şaibeli

YSK, İstanbul Büyükşehir seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Çamur yağabilir

Çamur yağabilir

​Meteoroloji'den bölge bölge toz aşınımı uyarısı.
Karaman'la <br>2 yıl daha

Karaman'la
2 yıl daha

​Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı.
Türk askeri Rusya'da

Türk askeri Rusya'da

​​Bakan Akar, bir grup Mehmetçiğin S-400 eğitimi için Rusya'ya gittiğini doğruladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.