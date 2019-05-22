Çin: Ticaret görüşmelerine açık ve istekliyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkenin, ABD’nin Çinli teknoloji firması Huawei’i karalisteye almasına rağmen, ticaret görüşmelerine devam etme konusunda istekli olduğunu açıklandı.
Bir basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergisinin ABDli tüketicilere zarar vereceğini söyledi.
ABD’nin Çinli firmaların ABD’de iş yapmasını engellemeye yönelik bir tavrı olduğunu belirten Kang, ABD’yi “adil ve ayrımcılık yapmayan” bir ortam oluşturmaya davet etti.