Çin treni Türkiye sınırını geçti

Türkiye’nin Demir İpekyolu’ndan Çin’e gönderdiği ilk yük treni Türkiye’deki yolculuğunu tamamlayarak sınırı aştı. Dün öğlen saatlerinde Erzurum’a ulaşan ve buradaki işlemleri tamamlanan 45 bin 650 numaralı ve yaklaşık 754 metre uzunluğundaki tren, Kars’a doğru yola çıktı. Tren, Erzurum Tren Garı’nda, işletme müdürü Yunus Yeşilyurt, yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı. Kars’a doğru yol alan trenin, İlhanlı Devleti tarafından Erzurum’un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü’nden geçişi, drone ile havadan görüntülendi.

KARS’TAN GÜRCİSTAN'A UĞURLANDI

Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek dün akşam saatlerinde Kars Garı'na ulaşan tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı. Trenin Sarıkamış ilçesinden geçişi drone ile görüntülendi. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehri olacak. Tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’e ulaştıracak. Tren, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

ALTYAPI PROJELERİ ZİRVEDE ELE ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (Sağ)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 8’inci Küresel Altyapı İş birliği Konferansı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hyung-mee Kim’in daveti üzerine katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı büyük altyapı projeleri hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu daha sonra Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim ile ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’de Koreli firmaların katılımıyla başarıyla gerçekleştirilen ve yapımı devam eden altyapı projeleri değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin iş birliği olanakları da ele alındı.