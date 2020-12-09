Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Çin treni Türkiye sınırını geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin treni Türkiye sınırını geçti

Çin treni Türkiye sınırını geçti

Türkiye’nin Demir İpekyolu’ndan Çin’e gönderdiği ilk yük treni Türkiye’deki yolculuğunu tamamlayarak sınırı aştı. Dün öğlen saatlerinde Erzurum’a ulaşan ve buradaki işlemleri tamamlanan 45 bin 650 numaralı ve yaklaşık 754 metre uzunluğundaki tren, Kars’a doğru yola çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek dün akşam saatlerinde Kars Garı'na ulaşan tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.
Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek dün akşam saatlerinde Kars Garı'na ulaşan tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.

Türkiye’nin Demir İpekyolu’ndan Çin’e gönderdiği ilk yük treni Türkiye’deki yolculuğunu tamamlayarak sınırı aştı. Dün öğlen saatlerinde Erzurum’a ulaşan ve buradaki işlemleri tamamlanan 45 bin 650 numaralı ve yaklaşık 754 metre uzunluğundaki tren, Kars’a doğru yola çıktı. Tren, Erzurum Tren Garı’nda, işletme müdürü Yunus Yeşilyurt, yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı. Kars’a doğru yol alan trenin, İlhanlı Devleti tarafından Erzurum’un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü’nden geçişi, drone ile havadan görüntülendi.

KARS’TAN GÜRCİSTAN'A UĞURLANDI

  • Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek dün akşam saatlerinde Kars Garı'na ulaşan tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı. Trenin Sarıkamış ilçesinden geçişi drone ile görüntülendi. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehri olacak. Tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’e ulaştıracak. Tren, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

ALTYAPI PROJELERİ ZİRVEDE ELE ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (Sağ)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 8’inci Küresel Altyapı İş birliği Konferansı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hyung-mee Kim’in daveti üzerine katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı büyük altyapı projeleri hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu daha sonra Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim ile ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’de Koreli firmaların katılımıyla başarıyla gerçekleştirilen ve yapımı devam eden altyapı projeleri değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin iş birliği olanakları da ele alındı.

Abone Ol Google News
Biz aşıya güveniyoruz

Biz aşıya güveniyoruz

​Türk bilim insanları, aşıların güvenilirliğinden kuşku duymuyor.
Irkçılığa kayıtsız şartsız karşıyız

Irkçılığa kayıtsız
şartsız karşıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı.
Paristebüyük skandal

Paris'te
büyük skandal

Irkçılığa boyun eğilmedi, maç ertelendi.
En güçlü alım kasımda

En güçlü alım kasımda

Yabancıdan Borsa İstanbul'a 1 milyar dolar.
Terör örgütüne <br>desteğin mimarı

Terör örgütüne
desteğin mimarı

​PKK'yı eğiten adam savunma bakanı oluyor.
GATA'da FETÖ operasyonu

GATA'da FETÖ operasyonu

​Gözaltına alınan onlarca kişi arasında halen vazifede olan doktorlar da var.

Sincar Tiyatrosu

Sincar Tiyatrosu

ABD teşviki ile yapılan anlaşma yılan hikayesine döndü.

UEFA 'pes' etti:<br>Hakemler değişti

UEFA 'pes' etti:
Hakemler değişti

​Başakşehir'in dik duruşu radikal bir kararın alınmasına sebep oldu.
'Hakemine<br> kırmızı göster'

'Hakemine
kırmızı göster'

Yıldızlardan Başakşehir'e unutulmaz destek.
Irkçı hakeme <br>tarihi ayar

Irkçı hakeme
tarihi ayar

​Demba Ba'dan tarihe geçecek sözler.
Ceza alacak mı?

Ceza alacak mı?

İşte ırkçı hakeme verilmesi beklenen ceza.
Irkçılığın görüntüleri

Irkçılığın görüntüleri

Webo, yapılan ırkçılığa böyle tepki gösterdi.
'Sahaya çıkmak istemiyorum'

'Sahaya çıkmak istemiyorum'

Hakemden özür bekledi ve sahaya çıkmadı.
Canlı yayında <br>rahatsızlandı

Canlı yayında
rahatsızlandı

​Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı.
İşgalci İsrail<br>cenazeleri vermiyor

İşgalci İsrail
cenazeleri vermiyor

​Filistinli Müslümanlara yaşarken de rahat vermiyorlar, ölünce de.
Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar
Dünya

Tahran’da İsrail bayrağı: 'Teşekkürler Mossad' pankartı astılar

İran’da nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının arkasında İsrail’in olduğu iddiaları güçlenirken, başkent Tahran’daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce ‘teşekkürler Mossad’ yazan pankart asıldı. Sosyal medyada kullanıcılar görüntülere tepki gösterirken, skandal eylemin Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtiliyor.
Sincar Tiyatrosu: Haşdi şabi'ye katıldılar
Dünya

Sincar Tiyatrosu: Haşdi şabi'ye katıldılar

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki Sincar bölgesini boşalttığı iddiaları boş çıktı. ABD destekli ‘Sincar Anlaşması’ bölgeden ayrılmayan teröristlerin ilçede konum ve üniforma değiştirerek sergilediği bir tiyatroya dönüştü. Şengal Kaymakamı Mahma Halil, PKK’lıların ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını doğruladı. Halil, “PKK’ya bağlı Şengal Koruma Birliklerinin büyük bir bölümü Haşdi Şabi’ye katıldı” dedi. Irak Türkmen Cephesi’nden Mehmet Tütüncü ise, “Biz terör örgütünün Irak’tan toptan çıkarılmasını istiyoruz. Bir grup teröris Telafer ve Kerkük’e sızmış olabilir” diye konuştu.
İngiltere’den Sudan’a namaz kıldıran büyükelçi: Halkla iç içe yaşıyor
Dünya

İngiltere’den Sudan’a namaz kıldıran büyükelçi: Halkla iç içe yaşıyor

Afrika’daki bazı diplomatların yerel halktan kopuk tavırları sorgulanırken, Avrupa bölgenin hassasiyetini bilen elçileriyle kıtadaki etki alanını genişletiyor. Bunun son örneği, İngiltere’nin Sudan’a atadığı Müslüman Büyükelçi İrfan Sıddık. İftar davetleri veren Sıddık, imam olarak misafirlerine namaz kıldırmasıyla ülke gündemine oturmuştu. Sık sık çarşı pazar ziyaretine çıkan Sıddık, halkla da sürekli iç içe.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.